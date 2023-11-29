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Известия.ru

В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Владислав Удальцов: БПЛА «Ветер» выходит в серийное производство

Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Ветер» запущен в серийное производство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил начальник лаборатории БПЛА компании «Котлин-Новатор» Владислав Удальцов в понедельник, 27 ноября.

«Сейчас этот аппарат выходит на серийное производство. Дальше мы будем его оптимизировать и модернизировать. В следующем году планируем производить порядка 100 комплектов в месяц», — рассказал он ТАСС.

«Ветер» — это малый БПЛА квадрокоптерного типа ближнего действия. Весит 1,8 кг и может поднять в воздух еще до 1 кг. Он управляется через специальный радиоканал, защищенный от помех. Беспилотник оснащен камерой на гидростабилизированном подвесе с качеством видео в 4К, которая может транслировать запись напрямую через радиоканал. Камера дает возможность шестикратного увеличения, а ее угол обзора — 93 градуса.

«Двойное назначение БПЛА «Ветер» позволяет ему выйти не только на рынок военной продукции, но и расшириться на гражданский сектор, в качестве отличной аппаратуры для съемки видео- и фотоматериалов с высоты птичьего полета», — объяснил Удальцов.

Новый беспилотник может развивать скорость до 78 км/ч. Кроме того, устройство обладает складной конструкцией, что позволяет легко воспользоваться им при необходимости.

Ранее, 10 ноября, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» отметил уникальные возможности новых снайперских винтовок Raptor. По его словам, таким оружием можно поражать не только личный состав, но и легкобронированную технику.

Перед этим, 9 ноября, сообщалось, что партия новых винтовок Raptor была передана российским снайперам для использования в ходе специальной военной операции (СВО). Гендиректор компании-производителя BespokeGun Ярослав Табольский подчеркнул, что каждый экземпляр оружия представляет комплекс самой винтовки, патрона, прицела и дополнительных обвесов.

Ранее в этот день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вышли на совершенно новый уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось. Он также встретился с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Компании
Котлин-Новатор
ОПК АО
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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