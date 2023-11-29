В Киеве заговорили о мире с Россией без выхода на границы 1991 года

Newsweek: в Киеве допустили завершение конфликта без выхода на границы 1991 года

Советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак допустил завершение конфликта без выхода на границы 1991 года, пишет Newsweek. По его словам, достичь этой цели стало "крайне трудно", поэтому нужно найти "золотую середину".

Дэвид Бреннан

Украина завершает сезон боевых действий в 2023 году под гнетом неоправдавшихся ожиданий. Ее солдат и граждан, готовящихся к стремительной зимней атаке российских сил, не будут согревать воспоминания о летних успехах, потому что долгожданное контрнаступление киевских войск не привело к прорыву, который был необходим, чтобы вытеснить армию Москвы из южных областей.

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный признали неудачи Украины. "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не произойдет", — сказал Залужный в интервью журналу Economist в начале ноября. Тем временем Зеленский сообщил гражданам, что "все внимание должно быть сосредоточено на обороне".

Киев изо всех сил пытается сохранить единство внутри коалиции своих западных сторонников, но в их рядах появляется все больше трещин. В Европе волна правого популизма угрожает подорвать позиции политического истеблишмента континента, а президент Джо Байден вступает в ожесточенную борьбу за переизбрание с Республиканской партией, которую Дональд Трамп сумел приручить и которая все больше склоняется в сторону укроскептицизма.

Зеленский, похоже, чувствует себя ущемленным. "Украинцы действительно видят сохраняющуюся нерешительность и тревогу по поводу возможной эскалации, а также нежелание каким-то образом спровоцировать русских", — сказал в интервью Newsweek Дэниэл Вайдич (Daniel Vajdich), президент Yorktown Solutions и один из самых влиятельных лоббистов интересов Украины в Вашингтоне.

"Что касается реализации, [Соединенные Штаты] продолжают демонстрировать осторожность, которая заставляет Киев задумываться над тем, действительно ли [Вашингтон] хочет, чтобы украинцы по-настоящему победили русских. И напрашивающийся ответ — нет".

"Украинцы считают, что, несмотря на всю помощь, несмотря на массу усилий со стороны американской администрации, она все еще проявляет слишком много осторожности, потому что не хочет, чтобы украинцы одержали решительную победу над русскими, полагая, что это приведет к внутренним беспорядкам и краху в России".

Репортеры Newsweek связались по электронной почте с офисом президента Зеленского и с Белым домом.

"Поражение — всегда сирота"

Официальные лица Америки и других западных стран-союзниц в частных беседах не раз критиковали стратегию, выбранную украинцами для их контрнаступления. Как сообщила в августе газета New York Times, американские военные планировщики считали, что атакующие войска Киева были слишком сильно рассредоточены вдоль линии фронта протяженностью в тысячу километров, что помешало им сконцентрировать достаточно огневой мощи в одной точке, чтобы осуществить прорыв.

Но, с точки зрения многих украинцев, Соединенные Штаты тоже отчасти несут ответственность за крайне невпечатляющие успехи контрнаступления. "Я благодарен Соединенным Штатам, взявшим на себя роль лидера в оказании помощи нам, — сказал Зеленский в интервью CNN в июле. — Я говорил им и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что для этого нам нужны были оружие и боеприпасы. Почему? Просто потому, что, если мы начнем позже, мы будет двигаться медленнее".

По словам Вайдича, это убеждение по-прежнему сильно в Киеве. "Это эмпирический факт, что значительная часть помощи дошла до украинцев не так быстро, как могла бы, — пояснил он. — Существуют проблемы в цепочках поставок, в этом нет никаких сомнений. Однако часть этой помощи — количественно и качественно — могла попасть в руки украинцев гораздо раньше".

"И это оказало решающее воздействием в смысле ситуации на передовой. Весеннее контрнаступление в этом году действительно могло бы быть весенним, а не июльским, что и сыграло решающую роль. Это позволило русским в буквальном смысле окопаться и укрепить свои линии обороны".

Киеву приходилось упорно сражаться за каждую новую натовскую систему вооружений. Первые основные боевые танки американского производства прибыли на Украину только в октябре, то есть спустя полтора года после того, как российские бронетанковые колонны пересекли украинскую границу. Киев до сих пор добивается, чтобы ему предоставили самую дальнобойную версию армейской тактической ракетной системы MGM-140, называемой ATACMS, а американские истребители F-16 прибудут не раньше начала 2024 года.

Украина ведет борьбу за национальное выживание. Между тем Байден и другие западные лидеры ясно дали понять, что западная коалиция отвечает за глобальное выживание. "Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Карибского ракетного кризиса", — заявил Байден в октябре 2022 года.

В своем подходе к оказанию военной помощи Киеву Белый дом предпочитает придерживаться принципа постепенности. По словам чиновников, если дать Украине слишком много и слишком быстро, это может повлечь за собой опасную эскалацию со стороны России. Западные партнеры также ссылаются на необходимость сохранять стратегическую неопределенность и элемент неожиданности. Фактические удары по российским позициям часто служат верным признаком того, что Украина получила определенные натовские системы вооружений.

Однако такая постепенная помощь Запада вызывает все более заметное разочарование. Стивен Мур (Steven Moore), который прежде был главой аппарата бывшего лидера республиканского большинства Пита Роскама (Pete Roskam), а теперь руководит проектом Ukraine Freedom в Киеве, сказал в беседе с Newsweek следующее: "Украинцы считают себя нашими партнерами в деле ослабления давнего противника Америки в России".

"Мы поставляем оружие, они отдают жизни своих лучших людей, — продолжил Мур. — Украинцы не получают оружие, которое мы им обещали, и они не получают оружие, которое им необходимо".

Переломный момент для Америки

Некоторые надеются, что наступление зимы и относительная статичность фронта могут способствовать мирным переговорам. Путин неоднократно заявлял, что он открыт для возобновления переговоров, но только при условии, что Киев согласится с "новыми территориальными реалиями", а именно с тем, что теперь Москва контролирует около 20% украинских территорий.

Зеленский отказался вести переговоры на условиях России и опроверг предположения о том, что конфликт зашел в тупик. "Всего несколько военных трюков, и, как вы помните, Харьковская область была освобождена", — сказал он в ноябре, имея в виду неожиданный успех украинских сил на северо-востоке Украины осенью 2022 года.

"У нас нет права сдаваться. Какие у нас альтернативы? Что, нам надо отдать треть нашего государства? Это только начало. Мы знаем, что такое замороженный конфликт, и мы уже сделали выводы для себя. Нам необходимо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо и дать нашим бойцам возможность вести наступательные действия".

Зеленский опроверг сообщения о том, что западные партнеры вынуждают его садиться за стол переговоров. По словам Вайдича, он тоже не видит какого-то особого давления. "Но если бы оно действительно существовало или если бы некоторые западные партнеры думали об этом, не предпринимая каких-либо действий, то им необходимо убеждать не президента Зеленского, им нужно убеждать украинский народ", — пояснил он, указав на устойчивую общественную поддержку освобождения всей территории страны.

По словам Вайдича, проект мирного урегулирования, который не получит общественной поддержки, будет означать конец пребывания Зеленского на президентской должности — "с выборами или без них".

Украина не может продолжать воевать без поддержки Запада, в первую очередь Соединенных Штатов. В ноябре Ричард Хаас (Richard Haass) и Чарльз Купчан (Charles Kupchan) из Совета по международным отношениям опубликовали в журнале Foreign Affairs статью, где говорится, что надвигающаяся зима и разочаровывающие результаты летнего контрнаступления "требуют всесторонней переоценки стратегии, которой сейчас следуют Украина и ее партнеры".

Оба эксперта сказали Newsweek, что ни Соединенные Штаты, ни Украина пока не осознали этого. "Более широкая общественная дискуссия давно назрела, она необходима, — отметил Купчан. — Мы находимся в такой политической среде, в которой подобные дискуссии превратились практически в табу".

"Это опасная ситуация, — добавил он. — Именно это и приводит к бесконечным войнам. Хорошая стратегия должна строиться не только на том, чего хочется, но и на том, что действительно достижимо".

Хаас предложил "промежуточное определение успеха", в рамках которого нужно не полностью отказываться от полного освобождения территорий, а скорее поставить этот процесс на паузу. "Возможно, придется ждать годы или даже десятилетия, чтобы достичь успеха в широком смысле, — объяснил он. — Вероятно, придется отложить это дело до прихода постпутинского правительства – или даже пост-постпутинского".

По словам Хааса, полного возвращения территорий Украины "вряд ли удастся добиться с учетом военного баланса". "Мы уже наблюдали два сезона боевых действий. Не вижу оснований полагать, что, если будет третий, четвертый или пятый, Украина сумеет достичь этой своей цели".

"Думаю, что, чтобы расстроить планы России, Украине необходимо выжить. И я бы назвал нынешнюю ситуацию стратегической победой Украины и Запада. Конечно, это не все, но это очень много. И это вовсе не исключает вероятность успехов в дальнейшем".

Администрация Байдена не демонстрирует никаких признаков желания перестать помогать Киеву, несмотря на сложную обстановку спустя почти два года после начала российской СВО. "Администрация Байдена оказалась перед дилеммой", — сказал Хаас.

"В ней есть те, кому нравится то, о чем я только что сказал, но кто не хочет, чтобы казалось, будто администрация Байдена делает что-то наперекор целям Украины", — добавил он.

"Это всегда неловкая тема, когда вы не соглашаетесь с союзником в вопросе политических целей, — пояснил Хаас, предупредив, что более широкие геополитические тенденции не обязательно отвечают интересам Украины. — Я бы сказал, что мы должны сделать это сейчас с позиции силы, что Украина должна сделать это сейчас с позиции силы".

По словам Купчана, в Вашингтоне считают, что "Зеленский пока не готов переходить к стратегии, нацеленной на завершение конфликта. Если украинцы не готовы к этому диалогу, Запад не станет навязывать его им".

"Предполагаю, что за закрытыми дверями ведутся разговоры о том, как можно закончить этот конфликт, о его возможных целях и о роли дипломатии, — добавил он. — Но я не думаю, что эти разговоры перейдут в общественное пространство до тех пор, пока не возникнет ощущение, что украинцы сами готовы к такому разговору".

"Рано или поздно украинцы начнут задаваться вопросом: что нам теперь делать, — продолжил Купчан. — Возможно, в какой-то момент Украине разумнее всего будет инвестировать ресурсы, которые она получает от Запада, в оборону и восстановление тех 82% территорий, которые сейчас находятся под контролем Киева".

Переждать Путина

Украинцы не станут прислушиваться к западным партнерам, призывающим фактически к капитуляции, даже если она и будет кратковременной. По некоторым оценкам, за два года боевых действий Киев потерял более 100 тысяч человек убитыми, и еще десятки тысяч он потерял в ходе менее интенсивных боев против поддерживаемых Москвой ополченцев с 2014 года.

Неспособность Запада привлечь Путина к ответственности в 2014 году и выполнить обещания по безопасности, данные Украине в 1997 году в Будапештском меморандуме, в соответствии с которым Киев отказался от ядерного оружия, нанесла украинцам глубокую коллективную травму. Мало кто из них теперь хочет, чтобы он оставил себе трофеи, которые российским войскам удалось взять под контроль за последнее время.

Украинцы ясно видят растущий дискомфорт Запада. "Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нам придется обсудить еще несколько вариантов того, как остановить этот конфликт, — помимо стремления вернуться к границам 1991 года, потому что теперь достичь этой цели стало крайне трудно, — сказал в интервью Newsweek Иван Ступак, бывший офицер службы безопасности Украины, а ныне советник комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке. — Возможно, есть какая-то золотая середина".

Но отсутствие доверия между двумя сторонами остается серьезной проблемой. "Русские никогда не выполняли своих обещаний, — сказал Ступак. — Как можно заставить Россию сдержать слово?"

Тем не менее, продолжил Купчан, у Кремля тоже не все гладко. "Россия уже потерпела серьезное стратегическое поражение, — пояснил он. — Путин потерял Украину. Мы это знаем. И теперь вопрос в том, получит ли он утешительный приз, оставив себе какой-то процент украинских территорий".

И Хаас, и Купчан входили в состав группы, которая принимала участие в закулисных переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в начале этого года. "Думаю, что в настоящий момент позиция России основана на предположении, что в политическом смысле ситуация складывается в ее пользу", — сказал Хаас.

"Они видят популистские тенденции, они видят результаты опросов в Соединенных Штатах. Думаю, стратегия Путина сводится к "посмотрим, что будет через год", — добавил он. — Полагаю, что он ставит свечки за победу Трампа".

По словам Купчана, Украине и Западу необходимо подумать об "игре в долгую", как это делает Путин.

"Добейтесь прекращения боевых действий, верните Украину на путь процветания, а потом дождитесь, пока Путин уйдет, и надейтесь, что однажды за столом переговоров Россия вернет Украине ее территории".

"Виден ли такой исход на горизонте сейчас? Нет. Но сколько людей в 1985 году верили, что Эстония, Литва и Латвия станут независимыми демократическими государствами и членами НАТО? Никто".

"Все говорят о том, что Путин старается переждать Украину и Запад. Думаю, нам стоит поменяться ролями и попытаться переждать его".