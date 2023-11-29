Войти
РИА Новости

ВМФ получит дизель-электрическую подлодку "Можайск"

429
0
+1
Дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" проекта 636
Дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" проекта 636.
Источник изображения: © РИА Новости / Ирина Мотина

Дизель-электрическую подводную лодку "Можайск" 28 ноября передадут ВМФ России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. На дизель-электрической подводной лодке проекта 636 "Можайск", построенной на Адмиралтейских верфях (входят в Объединенную судостроительную корпорацию), во вторник поднимут Военно-морской флаг РФ, она войдет в состав флота.

"Двадцать восьмого ноября 2023 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке "Можайск" 636 проекта", - сообщают Адмиралтейские верфи.

"Можайск" – пятая подводная лодка из шести субмарин серии для Тихоокеанского флота. Адмиралтейские верфи продолжают строительство шестой подлодки этого проекта - "Якутск". "Можайск" и "Якутск" были заложены парно в августе 2021 года.

Контракт на их строительство для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В ноябре 2022 года в состав флота вошла четвертая такая субмарина "Уфа". Ранее в состав флота вошли первые три подводные лодки серии - "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан".

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль.

Подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
ТОФ
Похожие новости
27.12.2019
Главные достижения российской "оборонки" 2019 года
28.11.2019
От ледоколов до подлодок: Путин заложил корабль "Николай Зубов"
06.11.2019
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
01.10.2019
Россия начинает возрождение полноценного океанского флота
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
25.11.2016
Черноморский флот получил последнюю из шести подлодок "Варшавянка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 10:14
  • 105
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 09:18
  • 0
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 08:03
  • 56999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 19:52
  • 4
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией