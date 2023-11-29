В русле событий: новый ударный дрон испытают в зоне СВО

Особенности конструкция и боевые характеристики позволяют использовать его как в Черном море, так и на Днепре

Производство нового ударного безэкипажного катера начнется на двух площадках на Северо-Западе России после завершения боевых испытаний в зоне СВО, рассказали «Известиям» на Кингисеппском машиностроительном заводе. Минобороны России поручило предприятию изготовить опытную партию после того, как прототип изделия «Визир» был представлен на выставке «Армия-2023». Новый беспилотный катер практически полностью выполнен из отечественных компонентов, а по своей боевой эффективности превосходит иностранные аналоги, уверяют разработчики.

Испытания на Днепре

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) готовится к серийному производству в интересах Минобороны России нового ударного безэкипажного катера (БЭК), сообщил «Известиям» управляющий директор предприятия Михаил Даниленко.

— У нас подготовлены две производственные площадки на Северо-Западе России, где мы сможем быстро организовать крупносерийное производство, ждем успешных испытаний, — подчеркнул он.

Прототип изделия — безэкипажный гидрографический катер «Визир» — был представлен КМЗ на выставке «Армия-2023». По словам источника «Известий» в Минобороны России, в военном ведомстве заинтересовались разработкой, и поручили предприятию изготовить опытную партию на основе нового технического задания.

ГРК-700 «Визир». Источник: Кингисеппский машиностроительный завод

— Испытания БЭКа в боевых условиях проведут силы специальных операций. Катер может поражать как морские цели, так и объекты у уреза воды, например береговые базы противника или портовые сооружения. Габариты, небольшая осадка и малозаметность дают нам возможность на боевое применение в русле Днепра, — подчеркнул собеседник издания.

Разработчик в открытой печати заявляет следующие его характеристики: боевая нагрузка до 600 кг, дальность применения до 120 морских миль, водометные движители обеспечивают скорость хода до 45 узлов. Катер имеет небольшую высоту надводного борта, выполнен из композитных материалов, что максимально снижает его радиолокационную заметность. Дрон может быть оснащен и в качестве транспортного катера, перехватчика морских дронов противника или носителя воздушного беспилотного разведчика.

ГРК-700 «Визир». Источник: Кингисеппский машиностроительный завод

Есть и другие особое характеристики, которые изготовители пока не раскрывают из соображений секретности. В первую очередь речь идет о способе дистанционного управления дроном — он отличается от применяемого в зарубежных аналогах.

Название для российского боевого морского дрона пока не придумано, рассказал «Известиям» Михаил Даниленко.

— Имя даст заказчик, между собой мы его называем «Одноразовый». В ударном исполнении катер доставляет боевую нагрузку к цели, и гибнет при взрыве, поэтому стояла задача сделать его максимально простым и дешевым в изготовлении, мы с ней справились, — подчеркнул представитель КМЗ.

Михаил Даниленко также сообщил, что производство компонентов дрона практически полностью локализовано в России, за исключением части радиоэлектронного оборудования. При выходе на серийное производство, локализована будет и электроника, уверен он.

Эффективные бойцы

Ход специальной военной операции доказал, что морские бэзэкипажные катера могут быть весьма эффективны. Российская армия успешно применила такую технику, в частности, в феврале 2023 года при атаке моста в Затоке Одесской области, по которому ВФУ перевозили грузы военного назначения.

Михаил Даниленко не подтвердил «Известиям» использования своей разработки при этой атаке. Трофейные украинские катера проектировщикам КМЗ, по его словам, также не передавались.

Безэкипажный катер Magura V5. Источник: Соцсети

— Разумеется, мы изучали открытые источники, смотрели видеоролики испытаний и применения иностранных безэкипажных катеров, но в нашей разработке западных технологических решений нет.

ВФУ также активно используют морские дроны для атак на пункты базирования Черноморского флота, корабли и суда, выполняющие боевые задачи в море — за время проведения СВО зафиксировано около сотни таких случаев. На первом этапе, пока силы флота не имели должного опыта борьбы с ними, противнику даже удалось добиться некоторых успехов — повреждения получали боевые корабли и вспомогательные суда ЧФ, береговые объекты в Крыму и Новороссийске.

В любой акватории

Новый российский дрон может использоваться в акватории любого моря, омывающего Россию, а также на Днепре, рассказал «Известиям» редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.

По словам эксперта, боевые возможности катера позволяют использовать его для ударов по районам, где идет загрузка или выгрузка десанта, по береговым объектам, если они расположены у самого берега.

— С помощью него можно наносить удары по транспортной инфраструктуре — мостам, понтонным переправам, причалам, — считает он. — Эти дроны можно применять на Днепре — размеры это позволяют. Скорее всего, их будут задействовать при проведении специальных операций соответствующие подразделения. 600 кг взрывчатки на борту делают этот беспилотник морским аналогом «Искандера».

Морской "Искандер". Источник: iz.ru

Управление им, по словам эксперта, скорее всего будет осуществляться с самолетов, вертолетов и БПЛА.

— Для этого нужен прямой радиоканал, — отметил Дмитрий Корнев. — Устойчивой связь должна быть на всей на дальности применения дрона. Для управления таким катером могут использоваться самолеты дальнего радиолокационного обнаружения типа А-50, разведывательные, а в перспективе стратосферные беспилотники. В дальнейшем можно будет использовать и спутниковую связь. Это произойдет после того, как будет развернута спутниковая группировка, обеспечивающая бесперебойную передачу информации потребителю на земле. Тут стоит вспомнить про коммуникационный проект «Сфера». Возможно, он поможет реализовать такие возможности.

Беспилотные «Миколы»

На вооружении ВФУ состоит несколько типов морских безэкипажных катеров. Украинские власти заявляют о собственном производстве морских беспилотников, однако, эксперты уверены, что это максимум «отверточная» сборка дронов НАТО, Украина просто не располагает собственными технологиями. Известно, что управляются дроны ВФУ через спутниковую коммуникационную систему Илона Маска Starlink.

Морские дроны-камикадзе «Микола-3» — это 5,5-метровая лодка с автономностью хода до 60 часов и максимальной скоростью 45 узлов. Несет на борту до 200 кг взрывчатки, но ее количество зависит от расстояния до цели — чем дальше, тем меньше. По мнению экспертов, за основу «Миколы» взяты американские дроны-разведчики MANTAS T-12.

Морской дрон «Микола-3». Источник: topwar.ru

Украинская сторона заявляла, что Крымский мост 17 июля 2023 год атаковал надводный безэкипажный дрон «Морской малыш» (Sea Baby). Он, якобы, доставил до 850 кг взрывчатки к одной из бетонных опор. Информации о нем в открытом доступе почти нет.

Еще один безэкипажный катер — «MAGURA V5» — украинская госкомпания «СпецТехноЭкспорт» продемонстрировала в июле на международной оборонной выставке IDEF 2023 в Стамбуле. Максимальный радиус действия пятиметрового БЭКа — около 450 морских миль, максимальная скорость — до 45 узлов, а полезная нагрузка — 320 кг. Он может управляться по радиосвязи с воздушного ретранслятора или по спутниковой связи.

Катер T-12 на выставке SNA-2018. Источник: Navy recognition

США активно используют аппараты MANTAS T-серии — это многоцелевые безэкипажные надводные дроны разработки компании Maritime Tactical Systems (MARTEC). Они предназначены для выполнения боевых задач ВМС США, в том числе его можно использовать как дрон-камикадзе.

В 2020 году партию таких безэкипажных катеров купила Великобритания. Дрон небольшой — чуть менее 4 метров, максимальная дальность плавания — порядка 120 миль, масса полезной нагрузки — до 63,5 кг.

В апреле 2022 года Минобороны США сообщило об отправке на Украину в рамках пакета помощи «беспилотных судов береговой обороны» на сумму $800 миллионов.

Корабелы из Кингисеппа

Кингисеппский машиностроительный завод производит катера для силовых структур России с 2013 года. Общая сумма контрактов предприятия в 2022 году, по данным СПАРК, составила около 160 млн рублей, доля военных заказов не раскрывается. В апреле 2023 года Михаил Даниленко стал единственным владельцем данного холдинга. Ранее он контролировал треть акций.

С Министерством обороны России KMЗ сотрудничает около десяти лет. По данным СПАРКа, в 2016 году предприятие заключило с военным ведомством два контракта. Один из них — на ремонт дизелей кораблей и судов Балтийского флота на сумму около 200 млн рублей.

Катер «Афалина». Источник: Кингисеппский машиностроительный завод

Также в 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров «Афалина» на сумму около 250 млн рублей.

В апреле 2020 года Госдума приняла закон, разрешивший исполнителям гособоронзаказов не размещать в интернете план закупок. А с 1 января 2022 года по распоряжению правительства данные о закупках силовых ведомств засекречены.

Андрей Краснобаев

Юлия Леонова

Богдан Степовой