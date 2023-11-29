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Вестник Мордовии

Танк Т-62М скрестили с современным Т-90М

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Источник изображения: Фото: телеграм-канал "Колесница"

Фотография необычно выглядящего Т-62М с боевым отделением от современного Т-90М в понедельник появилась в социальных сетях.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), на обнародованном изображении хорошо видны основной многоканальный прицел наводчика-оператора и прицел дублер, а также встроенная динамическая защита. Ствол орудия закрывает командирскую башенку и непонятно как выглядит зенитная пулеметная установка.

В то же время верхняя лобовая деталь корпуса, расположение люка механика-водителя и гусеничные ленты - такие же, как у Т-62М.

Некоторые из военных экспертов усомнились в подлинности снимка и считают, что его обработали с помощью фоторедактора.

Ранее капитально отремонтированные и прошедшие модернизацию танки этого типа демонстрировались на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Машины получили обновленный прицельный комплекс, динамическую защиту, решетчатые противокумулятивные экраны и двигатель повышенной мощности.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-62
Т-90 "Владимир"
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