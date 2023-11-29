Запад сильно недооценил Россию. Это стало катастрофой для Украины

"Политика": в НАТО неверно оценили потенциал и духовную силу России

Расчеты Запада в отношении России не оправдались, пишет "Политика". Несмотря на все санкции она не только обогнала США и Европу по объемам выпускаемых танков, артиллерии и снарядов, но и разрабатывает новое вооружение. Натовских аналитиков подвели неверные исторические аналогии и самоуверенность.

Приближается вторая годовщина российской спецоперации на территории Украины, и с каждым днем западная поддержка конфликта против Москвы слабеет. Даже у некоторых вашингтонских ястребов пропадает запал. Провал украинского контрнаступления, несмотря на оружие стоимостью миллиарды долларов, предоставленное Западом, и на многомесячную подготовку бойцов, заставляет мир задуматься о причинах этой неудачи.

Западные специалисты очень недооценили Россию. Их подвели неверные исторические аналогии и самоуверенность. В результате мантры о "пушечном мясе" и "низком моральном духе русских" привели к катастрофе для Украины.

Объяснения звучат так. Запад слишком медлил с отправкой украинцам ракет и самолетов. У Российской Федерации было достаточно времени, чтобы вырыть рвы и заминировать поля. Украине требовалось больше времени для освоения тактики комбинированного вооружения и принципов эффективного применения западного оружия. Но за всеми этими отговорками кроется крупный аналитический провал, который еще только предстоит признать. Ошибочные и зачастую банальные исторические аналогии заставили военных планировщиков недооценить стойкость России.

Даже сегодня, когда все уже видят жуткую расплату за чрезмерную самоуверенность и когда Украина стоит на важнейшем распутье, сторонники этой ошибочной оценки российского противника не сдаются.

Ошибочные исторические выводы

Выстаивая свои ожидания от этого конфликта, политики и эксперты снова и снова брали за основу ошибочные исторические параллели. Например, они были уверены в готовности России нести огромные жертвы и прибегнуть к тактике "нападения людской волной", когда на каждого погибшего украинца приходилось бы по два и более погибших русских.

До сих пор лидеры и комментаторы снова и снова повторяли об этом, называя это слабостью русских сил. И когда речь шла об "ассиметричном истощении", и когда российских солдат просто называли "пушечным мясом", аналитики подчеркивали, что этот "расточительный" подход к людским жизням — наследие армии Советского Союза и царских времен.

Но кое-чего эти аналитики не замечали: такая тактика часто приносила победы. Царская армия несла огромные потери в битвах со шведами, персидскими или турецкими войсками во время образования Российской империи. В борьбе с Наполеоном русские потеряли столько же людей, сколько французы, хотя имели явное преимущество, ведь воевали они на собственной территории и привыкли к русской зиме.

Во время Великой Отечественной войны в Курской битве войска советского маршала Жукова потеряли 860 тысяч человек против 200 тысяч немцев. Русские лишились полутора тысяч танков, а немцы — 500. Но Курская битва навсегда войдет в историю как величайший триумф, который лишил Гитлера последних надежд на победу. Разве можно себе представить, чтобы Германия радовалась меньшему количеству своих жертв на фоне того, что войска Сталина нанесли ей сокрушительное поражение?

Какой бы шокирующей ни казалась эта тактика, это именно тот ресурс, которым Москва сейчас располагает, а Киев — нет. Вспомните битву за Артемовск и ежедневные сообщения, в которых украинцев хвалили за успех — за то, что они убивают тысячи русских, пока Артемовск не перешел под контроль российских сил. Все это удивительным образом напоминает сообщения о вражеских жертвах, которые Пентагон публиковал во время войны во Вьетнаме.

Забытый Артемовск

В боях за Артемовск Украина потеряла незаменимую элиту своей армии в борьбе с ордами вполне заменимых российских наемников, которым едва давали время адаптироваться в штурмовых бригадах. Украинской элитой пожертвовали для защиты стратегически незначительного города просто потому, что Владимир Зеленский обещал его удержать. Сегодня средний возраст украинских солдат — 43 года.

Потеря Артемовска нанесла удар по моральному духу украинцев, но эксперты продолжали настаивать, что моральный дух подорван именно у русских. Также нам постоянно напоминали, что военные поражения в прошлом вызывали в России восстания: в 1905 году, когда была проиграна Русско-японская война, и в 1917 году, когда поражение в Первой мировой привело к падению династии Романовых.

Учитывая все трудности и беды, с которыми сейчас столкнулись русские, почему же они не поступят так же и не свергнут Владимира Путина? Но эксперты часто игнорируют тот факт, что после десятилетий экономического хаоса и унижений 90-х русский народ уважает Владимира Путина, который вернул стабильность и национальную гордость.

Также вероятно, что, в отличие от поражений в Русско-японской войне и общеевропейском кровопролитии, вызванном конфликтом между Австро-Венгрией и Сербией, многие русские сегодня искренне верят в необходимость текущего вооруженного конфликта, потому что считают Крым и Донбасс российскими территориями в историческом и культурном смысле.

В чем бы ни крылась причина: в глубоко укоренившихся имперских воззрениях или в антизападной пропаганде, лившейся несколько десятилетий, но русские по-прежнему поддерживают Владимира Путина и даже гордятся тем, что заставляют НАТО попыхтеть в борьбе с ними.

Накануне украинского контрнаступления председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли сказал, что русским "недостает руководства, недостает воли, их боевой дух слаб, а дисциплина на нуле".

Подобные поверхностные и ошибочные исторические выводы сочетаются с пристрастным восприятием и закладывают основу для неправильных оценок. Украинские войска, загнанные в угол русским упорством и стойкостью, сами подтвердили, что Милли не прав: "Мы ожидали меньшего сопротивления. Они же держатся. У них самоуверенное командование. Такое нечасто скажешь о неприятеле".

По мере углубления кризиса все чаще слышны взаимные обвинения в общественном пространстве. Командующие ВСУ всех уровне все больше склоняются ко мнению, что они и их консультанты из НАТО очень недооценили упорство России: "Это масштабное контрнаступление основывалось на одном единственном расчете: когда русские увидят бредли или леопард, они просто побегут".

Безумные попытки

Но что же с идеей перенести бои на российскую территорию? Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус был уверен, что российская решимость испариться, когда украинские дроны начнут наносить удары по Москве. Эти удары "перенесли бы бои на территорию русского народа" и убедили бы путинский режим в том, что, как и советское пребывание в Афганистане, нынешняя военная кампания России на Украине — "безумие".

Это не исторические уловки. Это пример ошибочных аналогий, которые легли в основу и стратегических ожиданий, а также тактических решений. Они дорого обошлись и Украине, которая теряет людей, и Западу, который ее поддерживает. Доверия к Вашингтону и Брюсселю все меньше, хотя официальные лица продолжают настаивать и говорить, что Украина победит и что Владимир Путин "не сможет одолеть Запад".

Россия буквально опровергает нарратив о себе, который выстроил Запад в духе "сила есть, ума не надо". Она не только обогнала его по объемам выпускаемых танков, артиллерии и снарядов, но и разрабатывает новые высокоточные бомбы, беспилотные летательные аппараты и ракеты, несмотря на все санкции. Возможно, те, кто недооценивает русскую изобретательность, забыли о многоцелевых системах полевой реактивной артиллерии "Катюшах", легендарном оружии, которое немцы и американцы пытались копировать во время Второй мировой войны.

Военные планировщики НАТО и медиа-эксперты явно просчитались. И к такому выводу приходят многие.

Автор: Озрен Миланович (Озрен Милановић)