"Адмиралтейские верфи" передадут ВМФ России носителя ракет "Калибр" подлодку "Можайск"

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 23.08.2023.

Санкт-Петербург. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - АО "Адмиралтейские верфи" (Петербург, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) во вторник, 28 ноября, планируют передать ВМФ России многоцелевую дизель-электрическую подводную лодку "Можайск", сообщает пресс-служба судозавода.

"28 ноября 2023 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке "Можайск" 636 проекта", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в церемонии примут участие главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Андрей Веселов и гендиректор центрального конструкторского бюро "Рубин" Игорь Вильнит.

Официально сообщалось, что подводная лодка "Можайск" проекта 636.3 - пятая в серии из шести кораблей, которые строятся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота. В его состав уже вошли подводные лодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Уфа". "Можайск" и шестая субмарина в серии - "Якутск" - были заложены на предприятии в августе 2021 года.

Как сообщалось, спроектированную специалистами АО "ЦКБ МТ "Рубин" подлодку "Можайск" "Адмиралтейские верфи" спустили на воду в апреле 2023 года.

"Можайск" относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок. По официальным данным, тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой, - "ИФ") с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.