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ТАСС

В Петербурге запустили серийное производство БПЛА "Ветер" двойного назначения

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Логотип Котлин-Новатор
Логотип АО "Котлин-Новатор".
Источник изображения: https://jobfilter.ru/

В 2024 году в городе планируют производить около 100 комплектов в месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Петербургское АО "Котлин-Новатор" разработало и запустило в серийное производство БПЛА "Ветер" - новый беспилотный летательный аппарат для проведения разведки, который является продукцией двойного назначения, сообщил ТАСС начальник лаборатории беспилотных летательных аппаратов компании Владислав Удальцов.

"Сейчас этот аппарат выходит на серийное производство. Дальше мы будем его оптимизировать и модернизировать. В следующем году планируем производить порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов выпуска будет зависеть от заказа и расширения производства", - сказал он.

БПЛА "Ветер" разработали как альтернативу китайским беспилотникам. "Ветер" является собственной разработкой компании. По словам Удальцова, за год работы над этим проектом выявили множество проблем беспилотной авиации в России. Это нехватка электронных компонентов, незащищенные каналы радиоуправления, резкий рост цен на расходные материалы (например, пропеллеры) и многое другое.

"Однако все это не остановило запуск проекта и [позволило] выпустить готовый продукт, который превосходит некоторых конкурентов. Более того, двойное назначение БПЛА "Ветер" позволяет ему выйти не только на рынок военной продукции, но и расшириться на гражданский сектор, в качестве отличной аппаратуры для съемки видео- и фотоматериалов с высоты птичьего полета", - сказал он.

БПЛА "Ветер" - это малый беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа ближнего действия массой 1,8 кг и возможностью поднятия полезной нагрузки массой до 1 кг. Он отличается наличием помехозащищенного радиоканала для управления беспилотником, а также обладает складной конструкцией, которая занимает мало места при транспортировке и позволяет оперативно развернуть систему. Для задачи разведки на БПЛА установлена камера на гиростабилизированном подвесе, которая имеет возможность снимать видео в 4K, передавать видео по радиоканалу с разрешением FullHD, 30fps. Также камера имеет шестикратное приближение и угол обзора 93 градуса. Для выполнения задач ударного типа на БПЛА снизу присутствуют посадочные места для крепления системы сброса. Максимальная скорость полета - 78 км/ч. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Котлин-Новатор
Проекты
БПЛА
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