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РИА Новости

Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Кадыров: три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться на спецоперацию

ГРОЗНЫЙ, 27 ноя – РИА Новости. Три тысячи чеченских бойцов из новых подразделений Минобороны России и Росгвардии готовы выехать в зону проведения спецоперации на Украине, сообщил глава регина Рамзан Кадыров.

Речь идет о полках "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", батальонах имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского.

"Для решения задач, поставленных нашим Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным, мы не пожалеем никаких сил и средств. Эту позицию со мной разделяют еще три тысячи достойных чеченских воинов, приступивших к службе в составе новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии. Я в этом лично убедился, посетив построение личного состава двух новых полков, подведомственных Минобороны РФ - "АХМАТ-Россия" и "АХМАТ-Чечня", а также батальона имени Шейха Мансура. Здесь также присутствовали бойцы нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что большинство из этих бойцов имеют за плечами опыт участия в СВО, каждый из них прошел подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа.

"Бойцы уже готовы выехать в зону СВО для противодействия нацистской и натовской агрессии. С учетом их высокой боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой мотивации ребята способны выполнить приказ любой сложности", - добавил он.
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