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ТАСС

На Кубани создали беспилотник-разведчик

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Применение БПЛА
Применение БПЛА.
Источник изображения: rg.ru

По данным регионального благотворительного фонда "Добро и дело", БПЛА бесшумно работает на высотах до 800 м и развивает скорость до 120 км/ч

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Бесшумный беспилотник-разведчик, который практически невозможно обнаружить, создали краснодарские инженеры при поддержке регионального благотворительного фонда "Добро и дело", оказывающего помощь бойцам специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

"В Краснодаре создали уникальный беспилотник-разведчик, который уже успешно прошел испытания на линии боевого соприкосновения. Разведывательных БПЛА самолетного типа, работающих на небольшие расстояния, и не требующие катапульты для запуска, на СВО нет", - говорится в сообщении.

По данным фонда, БПЛА может взлетать без специальной катапульты и садиться без парашюта. Беспилотник бесшумно работает на высотах до 800 м и развивает скорость до 120 км/ч. Кроме того, данный БПЛА работает на частотах, которые практически невозможно обнаружить, отмечают разработчики.

В перспективе планируется усовершенствовать камеру для дневных и ночных полетов в данной разработке, а также обучить бойцов управлять им. Стоимость беспилотника вместе с обучением обойдется в сумму порядка 400 тыс. рублей, что в 1,5 раза дешевле аналогов.

Уточняется, что новый БПЛА займет свое место в линейке "Суперкамов" и "Орланов". 

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