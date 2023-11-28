Официальный сайт казино Вулкан по праву считается самой популярной площадкой для гэмблинга, поскольку он сочетает в себе большую коллекцию игровых автоматов, множество бонусов, честные правила и быстрый вывод средств. Работа бренда направлена на жителей России и стран СНГ. Виртуальный Вулкан казино зеркало имеет лицензию, поэтому новые клиенты могут играть без опасений.

Игровые автоматы в онлайн-казино

В зале Вулкан клиентам предложены слоты от NetEnt, Igrosoft, Microgaming, Playtech, Belatra и других провайдеров. Для удобства в поиске игрового автомата есть несколько инструментов. Например, можно выбрать азартные игры только определенного производителя. А при желании каждый игрок может создать личную коллекцию любимых аппаратов в разделе «Избранные», чтобы получить к ним мгновенный доступ.

Самая большая категория игр в клубе Вулкан казино зеркало – это виртуальные автоматы с вращением барабанов. Здесь есть классические слоты с 3 или 5 барабанами, а также игры с большим разнообразием опций и нестандартными схемами формирования последовательностей. Следующая популярная категория – настольные и карточные игры. Например, в разделе «Рулетка» представлено более 10 разновидностей игры (французская, американская, зеро и другие). Не меньшее разнообразие ждет игроков и при выборе блэкджека, покера и других игр.

Денежные транзакции в казино

Действуют 2 игровые валюты – RUB и USD. Пополнить счет и вывести деньги можно с помощью Visa, Mastercard, Qiwi, Альфа Банк, Webmoney, Яндекс Деньги. Минимальная сумма пополнения счета составляет 50 RUB, а минимальная выплата - 100 RUB на платежные сервисы и 3000 - на банковскую карту. За день можно вывести до 15000 RUB. Но при высоком статусе игрока в клубе Вулкан действуют увеличенные лимиты. Деньги выводятся за 3 рабочих дня (до 300 $), а суммы выше – от 5 дней. Сотрудники безопасности казино могут запросить у гэмблера сканы документов, подтверждающие личность.

Немного об акциях в онлайн-клубе

Все зарегистрировавшиеся клиенты получат 100% бонус за первое пополнение счета. За последующие внесения денег на депозит гарантированы 5%. Также пользователям предложены подарки в день рождения, бонусы за проявленную активность на официальном сайте, турниры и лотереи с крупным призовым фондом, промокоды для активации определенных подарков.

Не обошлось в Vulkan и без программы лояльности, в рамках которой игрокам гарантированы дополнительные привилегии за каждый последующий статус. Чтобы получить его, нужно накопить определенное количество баллов к концу месяца. Детальные условия указаны в соответствующем разделе.

Казино Вулкан – это достойная площадка для гэмблинга, на которой игрокам всегда готовы помочь. Если у клиента клуба есть вопросы по регистрации, игровым автоматам, пополнению счета, выводу выигрыша или бонусам, то он всегда может обратиться в онлайн-чат, который работает 24/7. Также связь доступна по телефону или при заполнении формы для связи.