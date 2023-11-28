Starlink может стать законной военной целью России. Как спутники Илона Маска помогают ВСУ?

Спутники системы Starlink, которой владеет американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, могут стать законной военной целью России. По данным экспертов британской газеты The Telegraph, им грозит уничтожение из-за содействия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Спутниковая группировка Starlink Илона Маска помогала украинским войскам наносить удары беспилотниками по российским резервуарам, хотя миллиардер предупредил, что сервис должен использоваться для Netflix, а не для ударов беспилотниками», — говорится в материале.

Там же уточняется, что, согласно Женевской конвенции, участникам военного конфликта запрещено нападать на гражданские объекты, но «границы становятся все более размытыми». Эксперты подчеркивают, что коммерческие спутники в космосе могут быть законной целью, если помогают одной из сторон конфликта, в данном случае Украине.

Майор Джереми Грунерт из корпуса адвокатов Военно-воздушных сил США в ходе британской космической конференции заявил, что гражданские объекты «могли бы стать мишенью, если бы это приносило военную выгоду». Он напомнил, что перед высадкой войск в Нормандии в 1944 году авиация уничтожила мосты и железные дороги, которые использовал противник.

То же самое происходит и в космическом пространстве, и, конечно, способ, которым гражданские системы, такие как Starlink, использовались для наведения беспилотников, — то, что оказалось несколько спорным даже внутри самой организации Starlink, — возможно, сделало бы Starlink потенциальной военной целью по законам военного времени Джереми Грунерт майор из корпуса адвокатов Военно-воздушных сил США

В России порассуждали о законных целях для ответного удара в космосе

В октябре директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководитель российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Ермаков заявил, что квазигражданские объекты в космосе, используемые в конфликте на Украине, вполне могут стать целью ответного удара России.

По его словам, Москва неоднократно обращала внимание на то, что Вашингтон и его союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. При этом подобная деятельность являет собой «опосредованное участие в вооруженных конфликтах», указал дипломат.

В свою очередь зампред комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что работающие на Украине системы спутниковой связи Starlink являются законными целями Вооруженных сил (ВС) РФ, так как используются в военных целях.

«Помешать работе Starlink можно разнообразными способами: это прямые попадания в терминалы, подавление при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Что касается космоса, мы всегда выступали за то, что гонка вооружений не должна туда переноситься, мы привержены этим заявлениям и в космосе ничего не трогаем», — рассказал депутат.

При этом парламентарий уточнил, что российская армия не наносит урон связанным с системами связи гражданским объектам.

Маск тайно отключал Starlink над Крымом

В 2022 году американский предприниматель отключал работу Starlink у Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот. Дроны ВСУ, начиненные взрывчаткой, уже приблизились к российскому флоту, когда внезапно «потеряли связь и безвредно выбросились на берег».

Starlink не предназначался для войн. Он был создан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие, мирные вещи, а не для ударов дронов Илон Маск глава компании SpaceX

Позже Маск объяснил отключение Starlink действиями антироссийских санкций США. По его словам, чтобы запустить спутники над республикой, ему необходимо получить соответствующее разрешение со стороны правительства США, которого не было на момент обращения к нему со стороны Украины.

Американский миллиардер не только предоставил Киеву терминалы Starlinк, но и пожертвовал Украине 100 миллионов долларов. А в октябре 2022 года предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.