Войти
Интерфакс-АВН

Румыния планирует приобрести системы ПВО ближнего действия за $2,1 млрд

621
0
0
Oerlikon Skyshield
ПВО ближнего радиуса действия «Орликон скайшилд» (Oerlikon Skyshield).
Источник изображения: defense-studies.blogspot.ru

Вашингтон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Румынии объявило тендер на поставки систем противовоздушной обороны ближнего действия, на закупки этих вооружений выделены $2,1 млрд, сообщает в понедельник Defense news.

"Мы намеревались объявить тендер еще в прошлом году, но смогли это сделать лишь сейчас", - заявил изданию неназванный представитель румынского оборонного ведомства.

Военные Румынии еще в 2019 году определили в числе своих приоритетов развитие ПВО ближнего радиуса действия. Вместе с тем Бухарест закупал американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для обороны на средних и больших высотах. Все системы ПВО Румынии планируют включить в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО.

Представитель ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем MBDA заявил Defense news, что в компании заинтересованы в поставках ПВО Румынии. Он отметил, что речь может идти, в частности, о зенитных ракетах Mistral.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Продукция
Patriot ЗРК
Мистраль (Mistral)
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
NATO
Похожие новости
08.11.2023
С миру по зенитке. Как Украина переделывает советскую военную технику
03.12.2021
Европейский рубеж стратегической ПРО Америки
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
14.07.2015
Впервые с 2008 года Запад вновь начал вооружать Грузию
02.10.2014
Польша грозит отказаться от французских ракет
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 19:52
  • 4
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 28.11 19:07
  • 1
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 18:28
  • 100
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.11 18:20
  • 53
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 18:03
  • 56989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией