Румыния планирует приобрести системы ПВО ближнего действия за $2,1 млрд

Вашингтон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Румынии объявило тендер на поставки систем противовоздушной обороны ближнего действия, на закупки этих вооружений выделены $2,1 млрд, сообщает в понедельник Defense news.

"Мы намеревались объявить тендер еще в прошлом году, но смогли это сделать лишь сейчас", - заявил изданию неназванный представитель румынского оборонного ведомства.

Военные Румынии еще в 2019 году определили в числе своих приоритетов развитие ПВО ближнего радиуса действия. Вместе с тем Бухарест закупал американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для обороны на средних и больших высотах. Все системы ПВО Румынии планируют включить в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО.

Представитель ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем MBDA заявил Defense news, что в компании заинтересованы в поставках ПВО Румынии. Он отметил, что речь может идти, в частности, о зенитных ракетах Mistral.