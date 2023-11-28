Войти
Lenta.ru

В Китае нашли способ обойти ограничения США по развитию ИИ

662
0
0
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: techcult.ru

Китайские инженеры начали разбирать игровые видеокарты ради создания ускорителей для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты сослались на сообщения с местного форума Tieba Baidu, согласно которым в Китае работают фабрики, занимающиеся переработкой игровых видеокарт. Специалисты на предприятиях разбирают мощные игровые видеокарты, дополняют их и создают оборудование для работы с ИИ.

Авторы медиа объяснили, что таким образом в Китае нашли способ обойти ограничения США. В начале ноября американское правительство запретило экспортировать в Китай передовые графические процессоры, необходимые для развития искусственного интеллекта.

В материале говорится, что рабочие разбирают видеокарты RTX 4090, извлекая из них чип AD102 и модули памяти GDDR6X. Затем они устанавливают на платформу компоненты и систему охлаждения, благодаря которой устройство становится ускорителем для ИИ. Оставшиеся запчасти продают на вторичном рынке.

По словам журналистов, ограничения на экспорт видеокарт вызвало дефицит оборудования в стране. Видеокарты исчезли из магазинов, а цены на оставшиеся образцы GeForce RTX 4090 достигли 2700 долларов (около 240 тысяч рублей) и более.

В начале осени журналисты Bloomberg сообщили, что компания Huawei получила процессор для смартфонов, несмотря на санкции США. По словам специалистов, в связи с этим Вашингтону придется оценить эффективность ограничений относительно китайского IT-гиганта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
AI
ИТ
Похожие новости
07.02.2022
Правительство расширило перечень современных технологий
07.12.2020
Шпионы прячутся в облаках
02.03.2020
"Предотвратить невозможно»: Пентагон всерьез взялся за ИИ
08.04.2019
Боевые экстрасенсы России: Запад испугался суперсолдат
27.11.2017
Роботы-убийцы — угроза для нашей безопасности?
18.12.2013
Индия намерена начать применение системы слежения «Нетра» за сетью Интернет
15.02.2010
Истребитель с "человеческим интеллектом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 19:52
  • 4
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 28.11 19:07
  • 1
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 18:28
  • 100
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.11 18:20
  • 53
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 18:03
  • 56989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией