"Мы готовимся": ВСУ не исключают расширения конфликта с Россией

Командующий ВСУ Наев предупредил о подготовке к расширению конфликта с Россией

Командующий ВСУ Сергей Наев в беседе с ABC News заявил, что конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной частей Украины. По его словам, это может произойти, если Москва продолжит наращивать производство вооружений и «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников». Генерал подчеркнул, что сокращение помощи от западных партнеров «действительно ударит по обороноспособности» Украины, но не остановит ее. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Военные действия могут выйти за пределы восточной и южной частей Украины, если Россия продолжит наращивать производство оружия и совершенствовать технологии. Такое мнение командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев выразил в беседе с ABC News.

«Мы готовимся к этому. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и готовим наши силы», - добавил Наев.

Журналисты ABC News подчеркивают, что украинское контрнаступление на юге за последние пять месяцев принесло мало результатов, несмотря на то, что в начале конфликта Украина добилась успехов в Харькове и Херсоне. Авторы статьи считают, что Россия адаптирует и развивает свою тактику, использует современное вооружение и полагается на свое превосходство в воздухе. Это и влияет на ход боевых действий.

"Решающее значение технологий"

Наев отмечает, что с наступлением зимы основную угрозу для Украины представляют воздушные атаки. ABC News пишет, что в секретном месте на севере Украины расположен один из крупнейших центров подготовки мобильных подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

По словам генерал-лейтенанта, любую помощь, которую получают ВСУ, они используют для создания мобильных огневых групп, "чтобы заполнить каждый дюйм пространства". Военнослужащие учатся поражать небольшие беспилотники с помощью разных типов зенитных орудий. Солдаты продемонстрировали журналистам одну из тренировок. Им понадобилось около пяти минут, чтобы попасть в дрон, но он все еще мог маневрировать в небе.

Как отмечает издание, при таком сценарии в реальной жизни военнослужащим придется использовать современные западные системы ПВО для уничтожения дронов, то есть запускать ракеты, которые стоят в 100 раз дороже, чем беспилотник.

Наев заявил, что сейчас идет "война за ресурсы". Он также утверждает, что Россия получает военную помощь из Северной Кореи и Ирана (Москва неоднократно опровергала подобные заявления).

"Мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим Российской Федерации и их ресурсам. Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности. Но мы будем бороться тем, что у нас есть", - сказал Наев.

По подсчетам журналистов ABC News, за последние два месяца Россия запустила более 800 БПЛА в сторону Украины. "И как бы Украина ни старалась подготовиться, обучая сотни мобильных групп ПВО, в этом конфликте дело уже не в количестве", - пишут авторы статьи.

По словам Наева, "технологии имеют решающее значение". Он отметил, что западное вооружение позволяет тратить меньше снарядов, чтобы сбить цель. По этой причине Украине так важна помощь Запада.

Помощь сокращается

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и политическими разногласиями между республиканцами и демократами один из главных союзников Украины - Вашингтон - теперь оказывает стране меньшую военную и гуманитарную помощь. Евросоюз также не может выполнить свои обещания: в ЕС хотели передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов, но не смогли из-за проблем с производством и роста цен на боеприпасы.

Более того, не все лидеры ЕС согласны поддерживать Киев. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывался против выделения Украине дополнительного пакета помощи и против введения новых санкций против РФ. Он также грозится заблокировать решение о принятии Украины в ЕС.

Соседствующая с Украиной Польша также снизила объем оказываемой помощи из-за конфликта вокруг поставок зерна. Польские политики даже заявили, что не будут впредь поставлять вооружение, но затем от своих слов отказались. Впрочем, они подчеркнули, что передадут Украине оружие только в рамках заключенного контракта.

Алена Фомина