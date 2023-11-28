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ТАСС

В России создадут каталог товаров для гособоронзаказа

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Гособоронзаказ
Гособоронзаказ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Согласно подписанному президентом закону, механизм будет работать с учетом требований к информационной безопасности и защите гостайны

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание отдельного каталога товаров и услуг для государственного оборонного заказа (ГОЗ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Каталог необходимо будет использовать государственным заказчикам, исполнителям при формировании, размещении и выполнении гособоронзаказа. Система будет содержать технические сведения о вооружениях, военной и специальной технике, а также условия их эксплуатации.

Механизм создается с учетом требований к информационной безопасности и защите гостайны. Так, запрещается размещать в каталоге информацию о товарах, поставляемых Службе внешней разведки РФ, Федеральной службе безопасности и Росатому.

Как отмечали в Совете Федерации, будут созданы условия для унификации закупок по ГОЗ, формирования единого механизма наполнения каталога. В парламенте также рассчитывают, что это поможет добиться единой ценовой политики в сфере гособоронзаказа.

Закон вступит в силу через 180 дней после подписания. 

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Россия
Компании
Росатом
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Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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