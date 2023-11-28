Войти
ТАСС

Госдеп ожидает, что Конгресс США вскоре одобрит дополнительное финансирование Украины

590
0
0
Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: Alex Wong/ Getty Images

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что "политический процесс еще не завершен"

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент ожидает, что американский Конгресс вскоре одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований для оказания помощи Украине. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы настроены оптимистично в отношении дополнительного финансирования со стороны США. Я думаю, что Сенат будет готов одобрить его в ближайшие недели. Я также считаю, что значительное большинство в Палате представителей поддерживает выделение дополнительных бюджетных ассигнований на оказание критически важной помощи Израилю, Тайваню и Украине, а также, возможно, на решение других важных вопросов, таких как миграция", - сказал О'Брайен. Он выступил на специальном телефонном брифинге, который был посвящен поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу на этой неделе.

Помощник Блинкена подчеркнул, что "политический процесс еще не завершен". "Однако мы считаем, что в Сенате и Палате представителей значительное большинство выступает в пользу вынесения пакета на голосование", - сказал он. Дипломат также добавил, что вопрос дополнительного финансирования будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе, в которой примет участие глава американского внешнеполитического ведомства.

О'Брайен отметил, что европейские союзники предоставили Киеву помощь на сумму более €100 млрд, а США - порядка €70 млрд. "Нашим партнерам важно слышать, что мы продолжим вносить свой вклад и в то время, когда наш Конгресс обсуждает следующие шаги по оказанию помощи", - сказал он.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс США запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Газета Politico ранее распространила письмо лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), в котором было отмечено, что верхняя палата американского законодательного органа проведет голосование по запросу администрации США на выделение финансирования для оказания помощи Украине и Израилю в начале декабря. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
14.11.2023
После войны в Газе мир не будет прежним
31.10.2023
В Японии определили "вулканические зоны". Мировая война начнется здесь
13.02.2023
Роджер Уотерс: главный агрессор в украинском конфликте — США
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
28.01.2021
Forbes (США): Россия выходит на экспортный рынок военных беспилотников, начав с поставок в Мьянму
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 19:52
  • 4
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 28.11 19:07
  • 1
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 18:28
  • 100
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.11 18:20
  • 53
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 18:03
  • 56989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией