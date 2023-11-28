Госдеп ожидает, что Конгресс США вскоре одобрит дополнительное финансирование Украины

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что "политический процесс еще не завершен"

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент ожидает, что американский Конгресс вскоре одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований для оказания помощи Украине. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы настроены оптимистично в отношении дополнительного финансирования со стороны США. Я думаю, что Сенат будет готов одобрить его в ближайшие недели. Я также считаю, что значительное большинство в Палате представителей поддерживает выделение дополнительных бюджетных ассигнований на оказание критически важной помощи Израилю, Тайваню и Украине, а также, возможно, на решение других важных вопросов, таких как миграция", - сказал О'Брайен. Он выступил на специальном телефонном брифинге, который был посвящен поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу на этой неделе.

Помощник Блинкена подчеркнул, что "политический процесс еще не завершен". "Однако мы считаем, что в Сенате и Палате представителей значительное большинство выступает в пользу вынесения пакета на голосование", - сказал он. Дипломат также добавил, что вопрос дополнительного финансирования будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе, в которой примет участие глава американского внешнеполитического ведомства.

О'Брайен отметил, что европейские союзники предоставили Киеву помощь на сумму более €100 млрд, а США - порядка €70 млрд. "Нашим партнерам важно слышать, что мы продолжим вносить свой вклад и в то время, когда наш Конгресс обсуждает следующие шаги по оказанию помощи", - сказал он.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс США запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Газета Politico ранее распространила письмо лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), в котором было отмечено, что верхняя палата американского законодательного органа проведет голосование по запросу администрации США на выделение финансирования для оказания помощи Украине и Израилю в начале декабря.