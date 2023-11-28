Малый ракетный корабль "Буря" завершает госиспытания на Балтике

Корабль "Буря", вооруженный "Калибрами", приступил к последнему этапу испытаний

КАЛИНИНГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт", вооруженный "Калибрами", приступил к завершающему этапу государственных испытаний, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

О начале госиспытаний "Бури" Балтфлот, в состав которого должен войти корабль, сообщал в середине декабря 2022 года.

"Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 — носитель крылатых ракет "Калибр", построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для Балтийского флота, приступил к завершающему этапу государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота", - говорится в релизе.

Отмечается, что в ближайшее время "экипажу предстоит выполнить зенитные стрельбы по воздушной цели из ЗРПК "Панцирь-М". Представители завода совместно с экипажем и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств.

МРК "Буря" является вторым кораблем проекта 22800, штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения".

Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях: "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

"Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Кроме того, в состав ПВО корабля входят ПЗРК "Игла" и "Панцирь-М".