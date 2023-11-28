В сети появились кадры с БМП-1ТС ВСУ, оснащенной боевым модулем «Копье»

Источник изображения: topwar.ru

В Украинском сегменте сети недавно распространился очередной пропагандистский ролик о ВСУ. Стоит отметить, что подобные видео выкладываются довольно часто. Между тем в данном случае внимание к себе привлекло вооружение, которое находится в распоряжении украинских военных.

На кадрах «засветилась» советская БМП-1 с установленным на нее боевым модулем «Копье», над которым с 2014 года работала киевская научно-производственная компания «Техимпекс». Впервые модернизированную БМП-1ТС показали на параде в Киеве в 2021 году.

Теперь данная боевая машина используется ВСУ в зоне СВО. Ранее сообщалось, что модернизированная БМП-1 имеется в распоряжении пятой штурмовой бригадой ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Касательно возможностей нового боевого модуля, известно, что «Копье» получило 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомет КБА-117 и ПТРК «Барьер» с ракетами Р-2 с лазерным наведением, разработанный украинскими оружейными компаниями.

В качестве вспомогательного вооружения на «Копье» установлен уже привычный ПКТ 7,62 мм.

Согласно данным из открытых источников, бронирование одноместного боевого модуля рассчитано на защиту от бронебойных пуль калибра 7,62 мм.

Сколько таких модернизированных машин сегодня находится на вооружении у ВСУ – неизвестно. В 2019 году сообщалось, что у украинской армии оставалось около 200 БМП-1. При этом остается открытым вопрос о техническом состоянии данных машин.