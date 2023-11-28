Когда Америка отпустит ручку украинской мясорубки

Украинские политики внезапно прозрели и принялись пророчествовать — вслед за американскими и европейскими. Предсказания их ни тональностью, ни смыслом почти не отличаются. Все сводятся к одному: нынешнее руководство Украины неспособно вывести страну из военно-политического кризиса, а на продолжение масштабной поддержки Запада рассчитывать не приходится. Так что если не сегодня, то завтра придется о чем-то договариваться с Россией. И договор этот в той или иной степени признает поражение украинской стороны.

"Сезон боевых действий на Украине в 2023 году подходит к концу на фоне неудовлетворенных ожиданий, — признает американский Newsweek. — Украинские солдаты и мирные жители, которые готовятся к зимним молниеносным ударам России, не будут согреты воспоминаниями о летнем успехе. Увы, долгожданное контрнаступление провалилось, не принеся прорыва с возвращением территорий на юге страны". При этом, как отмечает издание, известное своей приверженностью позиции Демократической партии США, и Зеленский, и Залужный признали "недоработки с украинской стороны". Оба сошлись на том, что ВСУ нужно "сконцентрировать все внимание на обороне того, что есть". Причина: никакого "глубокого и красивого прорыва", как выразился главком, не получилось и уже не произойдет.

Удивительно: многократно уличенные во лжи главари украинской хунты внезапно сказали чистую правду! Не будет ни прорыва, ни победы, ни "Абрамсов" на Арбате, ни украинского флага над Крымом. В лучшем случае, как подчеркивает Newsweek, будет нечто, преподнесенное под соусом психологической победы.

"Для выживания Украины нужно разочарование России"

"Я думаю, что для выживания Украины важно, чтобы Россия была разочарована. И нынешнюю ситуацию я бы охарактеризовал как стратегическую победу Украины и Запада. Это не все, но это многое. И это не исключает большего в будущем", — заявил в интервью этому же журналу Ричард Хаас, двадцать лет возглавлявший американский Совет по международным отношениям.

Характерный подход. Полтора года назад Америка, ЕС и НАТО в один голос предвещали заукраинскому союзу скорую победу над "отсталой Россией, задушенной санкциями". Сегодня введен уже двенадцатый санкционный пакет — а на Западе десятки изданий признают: Москва по-прежнему сильна и экономически, и в военном плане. Да и "международная изоляция" Кремля выглядит странно: за минувший год Россию посетили десятки лидеров иностранных государств, президент Путин посетил Китай, Казахстан, Киргизию, планируются и новые визиты. Зато западные советники киевского режима понемногу принялись говорить о разочарованиях и невозможности принудить Украину к переговорам. Причину они называют самую им выгодную: переговоров и мира якобы не хочет… сам украинский народ.

"Я предполагаю, что за закрытыми дверями идет разговор о том, как закончить военные действия, а также о наборе осуществимых военных целей. Да и о роли дипломатии тоже речь идет, — заявил Newsweek старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан (Charles Kupchan). — Но я не думаю, что этот разговор станет достоянием общественности, пока не будет ощущения, что сами украинцы готовы к этому разговору".

А что, украинцев кто-то спрашивает?!

Как именно коллективный Запад воспринимает Украину, лучше всего иллюстрируют признания депутата украинской Рады Давида Арахамия. Напомним, он откровенно признал, что подписывать мирный договор весной прошлого года украинской делегации прямо запретил британский премьер Борис Джонсон. Англичанин призвал украинцев "просто воевать" — и тем самым обрек на катастрофу. Мнение украинских политиков, а тем более простых граждан, Бориса Джонсона совершенно не интересовало.

Тому, кто до сих пор думает, что принятое на Западе выражение "битва до последнего украинца — это красивый пропагандистский образ, нужно обратить внимание на эту историю. И не только на нее.

Потери и мобилизации

Вот два свежих примера. Коллега пана Арахамия по Раде и соратник по партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала пана главнокомандующего Залужного уйти в отставку. Дескать, главком не может представить никакого плана сопротивления России. Вместо этого "военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц".

Легко подсчитать, что за год получается 240 тысяч человек. Это почти пятая часть общей численности всех вооруженных формирований Украины по состоянию на август нынешнего года: она составляет, по данным самих украинских военных, порядка 1,3 млн штыков. А если верить украинскому телеканалу "1+1", то с начала СВО потери убитыми и пропавшими без вести уже составили чуть менее 1,2 млн человек! С учетом не раз появлявшихся признаний пленных ВСУшников о том, что многие "пропавшие без вести" в реальности — погибшие, просто их не хотят учитывать, а раненых нередко бросают на поле боя, где они погибают без помощи, такие катастрофические данные могут быть недалеки от действительности.

Интересно, за океаном правда верят в то, что украинцы по-прежнему единодушно поддерживают пана Зеленского и его клику? И хотят дальше воевать? В стране, из которой уехали по меньшей мере четыре миллиона беженцев, которая потеряла более миллиона убитыми и пропавшими без вести и как минимум столько же — раненными и искалеченными? Они это серьезно?!

Похоже, что да. Иначе им никак не объяснить, почему они до сих пор не цыкнули на Зеленского с требованием прекратить уничтожать украинцев и пойти на переговоры. Разговоров о том, что часть влиятельных кругов на Западе подталкивает Украину к переговорам, идут не первый месяц — с момента, как окончательно увязло многообещающее контрнаступление ВСУ. Но реальных сдвигов процесса до сих пор не видно.

Они станут видны еще нескоро. Можно предположить, что окончательно Украина осознает необходимость поисков примирения только грядущей зимой. "В прошлом году, когда земля замерзла и стало легче осуществлять маневры, Россия начала масштабное наступление. Возможно, мы увидим нечто подобное снова", — цитирует британская Daily Express слова Марио Бикарски из Economist Intelligence Unit, аналитическое подразделения британской издательской группы Economist.

Не имеют дела с реальностью

Очевидно, что поражений в боевых действиях и ударов по инфраструктуре будет недостаточно, пока на Банковой сидит нынешняя хунта Зеленского. Там категорически отказываются иметь дело с объективной реальностью, предпочитая подменять ее собственными видениями. Например, такими, какие посетили недавно начальника СНБО Украины пана Данилова. В своем интервью флагманскому британскому изданию The Times он свалил вину за кризис в отношениях Зеленского и Залужного на… агентов КГБ! Мол, это спящая агентура русских оказывает давление на общественное мнение и вынуждает украинцев верить в то, что их лидеры способны на свару в разгар боевых действий. А на самом-то деле они ого-го какие друзья и соратники, да и вообще ведут страну к победе!..

К какой победе, позвольте спросить? Той, которую эксперты американского Совета по международным отношениям называют "промежуточным определением успеха"? Такую "перемогу" можно объявлять хоть каждый день! Особенно в ситуации, когда главный спонсор и подзуживатель конфликта — США — откровенно признает, что никаких денег на продолжение боевых действий Киев не получит до начала 2024 года. Без них же страна, полностью подчинившая себя чужим (причем враждебным ей) интересам, обречена жить впроголодь и воевать чем попало.

Неудивительно, что замерзающие в полях под снегом украинские солдаты признаются журналистам германского Bild: "У нас огромная проблема!". Все верно. И у этой проблемы есть собственные имена: Зеленский, Залужный, Данилов и иже с ними.

Если бы украинцам дали реальную возможность сказать, что они думают о затянувшемся кризисе вокруг их страны!.. Запад услышал бы вовсе не о готовности воевать до победного — а скорее, бесславного — конца. Он услышал бы, что страна готова на любые условия, лишь бы остановилась мясорубка, ручку которой вращают США и ЕС. Но украинцам слова не давали. И не дадут. Даже выборов правящая в Киеве хунта на хочет — потому что знает, чем они кончатся.

Антон Трофимов