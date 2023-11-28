Переломный момент на Украине. Зеленскому посоветовали присмотреться к армии

Defence 24: судьбу Украины будет решать армия

Провалы на фронте, неэффективная мобилизация, коррупция и сокращение военной помощи привели к тому, что Украина сейчас переживает переломный момент, пишет Defence 24. Как часто бывает в таких ситуациях, на политическую сцену может выйти армия, которая пользуется доверием в стране.

27 октября в ряде городов Украины прошли митинги семей украинских военнослужащих. Их участники призывали власти установить точные сроки службы в армии. Они, в частности, требуют, ротации и принятия закона о возможности демобилизации после 18 месяцев службы. Митинги проходили в Киеве, Одессе, Виннице, Сумах, Кривом Роге, Тернополе, Запорожье и ряде других городов. Мобилизация – одна из главных проблем украинской армии. Количество уклонистов постоянно растет.

На фронте в подавляющем большинстве сражаются профессиональные и мобилизованные в первые месяцы конфликта солдаты, а также добровольческие подразделения. Имеются проблемы с актуализацией данных призывников.

Неэффективная мобилизация

Цитируемый сервисом TSN.ua депутат и член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что военные жалуются на проблемы с ротацией, однако в настоящее время физической возможности для полной ротации бригад нет, поскольку просто отсутствуют достаточные мобилизационные ресурсы. Рахманин сообщил, что в связи с этим бригады отводятся на 2-3 недели на вторую или третью линию фронта, чтобы дать им немного отдохнуть, минимально пополнить личный состав и вооружение, а затем снова отправиться в зону боевых действий. Он прямо говорит: "в основном все, кто хотел пойти на фронт добровольцем, уже там".

Как сообщает портал Би-би-си, в октябре этого года средний возраст солдат ВСУ на фронте составляет более 40 лет. В настоящее время призыву на военную службу подлежат украинцы в возрасте от 18 до 27 лет, а лица старше 27 лет заносятся в военный реестр призывников и подлежат мобилизации. Другими словами, на Украине мобилизовать могут только мужчин не моложе 27 лет. По мнению украинского военного эксперта Михаила Жирохова, необходимо найти "тонкую грань" между защитой государства и потерей будущего после победы. "Конечно, одних только 40-50 летних солдат для боевых операций, для штурмов мало. Но отправка молодых людей означает дальнейший демографический кризис, который негативно скажется в будущем", – поясняет он в беседе с Украинской службой Би-би-си. В мае Верховная Рада Украины приняла проект № 9281, предусматривающий снижение максимального возраста мужчин, подлежащих регистрации в военном реестре призывников с 27 до 25 лет. Это означает, что возраст призыва в армию на Украине снизился до 25 лет, однако на практике это не реализуется.

Деморализация армии – рост преступности

В украинской армии также отмечаются признаки деморализации, что приводит к росту преступности среди солдат. Согласно статистике Генпрокуратуры, в 2023 году количество военных преступлений увеличилось почти вдвое. В прошлом году их было зарегистрировано 13,7 тысяч, а за 9 месяцев текущего года почти 19 тысяч. В связи с этим увеличилось количество военнослужащих, привлеченных к уголовной ответственности. Всего в прошлом году их было 3,6 тысяч, а в январе-сентябре текущего года – уже 5,4 тысяч. В частности, значительно увеличилось количество военнослужащих, обвиняющийся в торговле наркотиками. В прошлом году их было 342, а в этом уже 1,1 тысяч. Также более чем в два раза увеличилось количество военнослужащих, привлеченных к ответственности за незаконное применение оружия и взрывчатки (353 человека в этом году, в прошлом году 156).

Учитывая, что на Украине, несмотря на обещания властей, так и не создана военная полиция, задача по предотвращению подобных преступлений была возложена на саму армию и ее командиров. Неповиновение, дезертирство и отказ от армейской службы остаются наиболее распространенными видами преступлений среди солдат. Только в этом году сотрудники правоохранительных органов зафиксировали около 17 тысяч таких случаев. Для сравнения, в прошлом году их было около 10 тысяч.

Кредит сочувствия Украине на исходе

У Украины все больше проблем на международной арене. По словам бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*, несмотря на многочисленные заверения в поддержке Украине со стороны Запада, ситуация становится все более сложной. Оказывая помощь, западные страны постоянно ведут учет доходов и расходов, используя, по словам Арестовича*, своеобразный "калькулятор". Они рассчитывают, какую "прибыль" они получат от поддержки Украины, а какую – от нормализации отношений с Россией. Он подчеркнул, что результаты выборов в США в следующем году могут все изменить. Запад не уверен, что украинские солдаты воюют в его интересах, а перспектива угрозы со стороны России не является для них чем-то очевидным. Большинство европейских стран и их граждан недооценивают Россию и не осознают исходящей от нее опасности.

В то же время Арестович* очень резко критикует охлаждение украинско-польских отношений. Оценивая причины такой ситуации, он решительно заявляет: "это похоже на государственную измену, и я не думаю, что после выборов отношения Польшей улучшатся".

Президент Зеленский, которого еще недавно повсюду встречали с распростертыми объятьями, начинает восприниматься как надоедливый проситель. Как написал Саймон Шустер (Simon Shuster) в журнале Time от 30 октября этого года, Зеленский во время своих вояжей сам ощущает, что интерес к этому конфликту в мире ослаб, как ослаб и уровень международной поддержки. "Самое страшное, что часть мира привыкла к военным действиям на Украине", – пишет Шустер и добавляет: "Идет волна усталости от конфликта. Это видно в США, в Европе. Люди, как только они начинают немного уставать, начинают относиться к этому, как к наскучившему шоу, которое они уже „не могут смотреть десятый раз”".

Общественная поддержка помощи Украине в США снижается на протяжении нескольких месяцев, и визит Зеленского в Америку нисколько не способствовал преодолению этой тенденции. Согласно опросу Reuters, проведенному вскоре после его визита, за то, чтобы Конгресс предоставил Киеву больше оружия, сегодня выступают около 41% американцев, тогда как в июне 2023 года, когда Украина начала контрнаступление, таких было 65%.

Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Помощи, которую он получает, недостаточно для победы, ее хватит только для выживания. При этом его вера в окончательную победу Украины над Россией приняла формы, которые беспокоят некоторых его советников. Эта вера непоколебима, она граничит с мессианством. "Он пребывает в иллюзии", – разочарованно констатирует один из его ближайших советников и добавляет: "У нас уже нет никаких шансов. Мы не выиграем. Но попробуйте сказать ему это".

Кредит сочувствия к Украине, который вначале был очень значительным, уже исчерпан. Люди потеряли интерес к этому затянувшемуся конфликту. Произошло явление, называемое вьетнамизацией, когда конфликт становится обыденным и поэтому уже не вызывает эмоций. Необходимость оказания военной помощи начинает ставиться под сомнение. Об этом, в частности, свидетельствует заявление президента Чехии Петра Павла, который заявил, что если Украина в течение полугода не добьется явных успехов в контрнаступлении, то после этой зимы будет крайне сложно сохранить нынешний объем предоставляемой ей помощи. Масштабы того, что произошло в Буче и Ирпене, уже затмили военные преступления, которые в настоящее время совершают как ХАМАС, так и Израиль в Секторе Газа. Военный конфликт на Украине перестал быть "визуальным" – кадры боев для телезрителя перестали быть привлекательными.

Несбывшиеся надежды на русский бунт

Напрасной также оказалась вера многих политиков и комментаторов в возможность массовых протестов в России. Как пишет, в частности, Петр Герасименко на портале ZAXID.net, эта надежда оказалась ложной, поскольку основывалась на ошибочном предположении, что потери в русской армии приведут к общественному возмущению. Вера в то, что русские массово выйдут на улицы против Путина и развязанного им конфликта, была особенно распространена в первые месяцы после его начала. В настоящее время Украине и ее западным союзникам приходится иметь дело с последствиями необоснованных иллюзий. Они вынуждены спешно корректировать стратегию, учитывая, что конфликт приобрел затяжной характер.

Конфликт длится уже 20 месяцев, а российское общество и не думает протестовать. Напротив, оно сплотилось вокруг Путина и продолжает поддерживать его. Ни военные потери, невиданные со времен Второй мировой войны, ни введенные санкции, ни международный ордер на арест Путина не изменили позиции российского общественного мнения.

Это не должно удивлять тех, кто хорошо знает русскую историю. "Русские остались русскими", которые в своей массе не способны совершать революции. Они воспринимают авторитаризм как нечто им близкое и вполне естественное для их загадочной "русской души". Была сделана ошибочная ставка на то, что русские, столкнувшись с правдой о военной агрессии, потерях на фронте, коррупции и других преступлениях Кремля, вдруг проснутся и поднимут восстание против Путина. В идеале это должно было вызвать внутреннюю дестабилизацию в стране, массовый отказ от мобилизации и волну гражданского неповиновения. Но не в случае с Россией.

Поэтому, по мнению Петра Герасименко, Украина должна переместить акцент своего адресованного западному общественному мнению нарратива, потому что от его поддержки зависит дальнейшая военная и финансовая помощь, оказываемая американскими и европейскими союзниками. Нынешнее охлаждение отношения западной общественности к Украине является, в частности, следствием провала информационной политики украинского правительства, поскольку невозможно строить всю информационную стратегию на одном президенте Зеленском.

По словам Александра Красовицкого, автора опубликованной 30 октября 2023 года на портале Glavcom.ua статьи, Украина начинает проигрывать и информационную войну. Русский нарратив все активнее прорывается к западному общественному мнению, особенно по следующим темам:

· украинская коррупция;

· слабые результаты контрнаступления;

· проблемы, связанные с украинскими беженцами;

· вступление Украины в НАТО и ЕС и связанные с этим проблемы;

· зависимость Европы от России, которую невозможно уничтожить как государство и, следовательно, необходимость достижения соглашения, чего не хочет Украина, которое необходимо принудить к миру.

Повлияют ли президентские выборы на Украине на дальнейшее развитие конфликта

Согласно Конституции Украины, в следующем году там должны состояться президентские выборы. В связи с этим сейчас обсуждается, является ли продолжающийся конфликт временем, подходящими для их проведения. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3 ноября этого года сообщил, что президент Зеленский рассматривает возможность проведения выборов по плану, то есть весной 2024 года. "Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает разные плюсы и минусы", – сказал он во время онлайн-выступления на Конференции по мировой политике. Он также заявил, что "проведение свободных и справедливых выборов во время военных действий сопряжено с очевидными логистическими проблемами и проблемами безопасности". При этом остается открытым вопрос, насколько такие выборы были бы конституционными, потому что согласно основному закону Украины в период военного положения они запрещены.

В свою очередь, как отмечает Би-би-си, по мнению многих западных комментаторов, Украина, если она является демократическим государством и заявляет о своей принадлежности к западному демократическому миру, должна найти возможность провести выборы, даже если в условиях военного положения они будут неидеальными. Кроме того, нынешние украинские власти имеют прагматичные основания настаивать на скорейшем проведении выборов. Результаты опросов общественного мнения, в частности, Центра Разумкова, проведенных в конце сентября текущего года, показали, что в рейтинге доверия к общественным лидерам (политикам, чиновникам, общественным деятелям, журналистам) лидирует Зеленский– ему доверяют 75% респондентов. Алексей Кошель, политолог и глава избирательного комитета Украины (всеукраинская неправительственная организация, основной задачей которой является наблюдение за избирательными кампаниями), утверждает, что "этот результат можно легко экстраполировать на предвыборные рейтинги. Поэтому эту ситуацию следует рассматривать с точки зрения политической целесообразности и логики политических технологий. Пока сохраняется такой высокий уровень доверия, властям выгодно сначала провести президентские, а затем и парламентские выборы. Или сделать это одновременно. Я убежден, что власти считают такой сценарий приоритетным в 2024 году".

Следующий в списке популярных лидеров находится губернатор Николаевской области Виталий Ким, которому доверяет 64% опрошенных. Считается, что решительные действия в первые месяцы конфликта и организаторские способности Кима обеспечили ему популярность на всей территории Украины. Именно его Time видит преемником Зеленского. На третьем месте с результатом 51% расположился Сергей Притула, телеведущий и актер. Когда начался конфликт, он основал благотворительный фонд Pritula и сосредоточился на сборе средств для нужд украинской армии. Его самой успешной кампанией по сбору средств была акция "Народный Байрактар", в результате которой были собраны средства BSP Bayraktar TB2, а также разведывательного спутника. В марте 2023 года он сообщил, что за год конфликта ему удалось собрать 4 миллиарда 182 миллиона гривен.

Что касается государственных институтов, то в рейтинге народного доверия на первом месте находится армия, которой доверяют 93% респондентов. Офис президента занимает седьмое место (72%). Таким образом, можно предположить, что президентские амбиции может иметь генерал Валерий Залужный, который чрезвычайно популярен не только среди военных, но и среди гражданских украинцев, многие из которых были бы рады видеть его в должности президента. После текста Залужного, опубликованного в издании The Economist, представитель Офиса президента Игорь Жовква резко раскритиковал генерала, а это может означать, что мы имеем дело с "расколом" на политическом Олимпе Украины. В социальных сетях разгорелась дискуссия о том, осмелится ли Зеленский снять генерала Залужного. Кароль Волох, обозреватель информационного телеканала "Прямий", пишет, что: "армия точно не поймет такого шага, тем более что ей не смогут предложить никого, кто мог бы по своему авторитету даже приблизиться к Залужному - такого человека просто не существует. Западные партнеры, от которых Украина зависит все больше, тоже не поймут этого решения. Если Залужный уйдет, то он „заберет с собой” все положительные моменты побед предыдущего периода конфликта. Однако негативное отношение к Зеленскому в будущем возрастет многократно".

Насколько можно судить по сигналам из его окружения, Залужный еще не принял решения насчет своей политической карьеры после окончания военных действий. Его увольнение автоматически побудило бы его это сделать.

Пока что только один бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович* публично заявлял, что собирается баллотироваться на пост главы государства. В тезисах своей программы он предложил отказаться от попыток вернуть территории, захваченные Россией военными методами, в обмен на присоединение Украины к НАТО. В связи с этим оппозиционный русскоязычный портал Agents.media попросил высказать свое мнение экспертов по украинской политике. Те считают, что эта идея в настоящее время не находит поддержки, но по мере затягивания конфликта число ее сторонников будет расти.

Последние события на Украине, связанные с провалом контрнаступления, неэффективной мобилизацией, неспособностью победить всепоглощающую коррупцию, угрозой сокращения военной помощи и проблемами в международных отношениях, указывают на то, что эта страна может оказаться на своем самом крутом повороте с начала конфликта. И в то же время напрашивается вопрос, не решится ли – как часто это бывает в таких ситуациях – на сцену выйти армия, которая сейчас пользуется наибольшим доверием в стране.

*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, прим. ред.

Автор: Адам Явор (Adam Jawor)