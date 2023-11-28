Йенс Столтенберг назвал основную задачу НАТО на сегодняшний день

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НАТО продолжит поддерживать Украину до ее полной "победы" над Россией, при этом альянс всячески будет избегать возможной эскалации конфликта. Об этом заявил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО провел пресс-конференцию перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет в Брюсселе 28-29 ноября. Выступая перед журналистами, Столтенберг заявил, что перед НАТО на сегодняшний день стоят две основные задачи - это поддержка Украины, а также предотвращение столкновения стран блока с Россией. При это вторая задача гораздо важнее первой, потому что в случае войны Россия - НАТО последствия будут гораздо серьезнее.

У НАТО есть две фундаментальные задачи (...) первая – это поддержка Украины (...) Другая важнейшая задача – это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений

- подчеркнул глава альянса.

При этом он не забыл на камеру "погрозить" России, предупредив, что НАТО готова защищать "каждый сантиметр" территории стран альянса. А вот Украины не готова, потому что она не входит в блок, да и не войдет в ближайшие годы, несмотря на все звучащие заявления. Также Столтенберг пояснил, что размещение войск НАТО у границ России направлено на "предотвращение войны".

Мы не только говорим, но и действуем. Уже увеличили наше присутствие на восточном фланге альянса (...) Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы предотвратить его

- добавил он.