Йенс Столтенберг назвал основную задачу НАТО на сегодняшний день

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НАТО продолжит поддерживать Украину до ее полной "победы" над Россией, при этом альянс всячески будет избегать возможной эскалации конфликта. Об этом заявил Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО провел пресс-конференцию перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет в Брюсселе 28-29 ноября. Выступая перед журналистами, Столтенберг заявил, что перед НАТО на сегодняшний день стоят две основные задачи - это поддержка Украины, а также предотвращение столкновения стран блока с Россией. При это вторая задача гораздо важнее первой, потому что в случае войны Россия - НАТО последствия будут гораздо серьезнее.
- подчеркнул глава альянса.
При этом он не забыл на камеру "погрозить" России, предупредив, что НАТО готова защищать "каждый сантиметр" территории стран альянса. А вот Украины не готова, потому что она не входит в блок, да и не войдет в ближайшие годы, несмотря на все звучащие заявления. Также Столтенберг пояснил, что размещение войск НАТО у границ России направлено на "предотвращение войны".
- добавил он.