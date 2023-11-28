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Вероятность превращения Starlink в военную цель оценили

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Спутники Starlink в представлении художника
Спутники Starlink в представлении художника.
Источник изображения: SpaceX

Спутники системы Starlink, которые помогают Киеву в нанесении ударов, могут стать законной целью. Вероятность превращения спутников компании SpaceX в военную цель оценили в публикации The Telegraph.

Отмечается, что согласно Женевской конвенции участникам военного конфликта запрещено нападать на гражданские объекты, но «границы становятся все более размытыми».

«Спутниковая группировка Starlink Илона Маска помогала украинским войскам наносить удары беспилотниками по российским резервуарам, хотя миллиардер предупредил, что сервис должен был использоваться для Netflix, а не для ударов беспилотниками», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что Россия, Китай и США уже испытали ракеты, способные уничтожать спутники на орбите. The Telegraph пишет, что Москва предупреждала о возможных мерах против частных компаний, помогающим вражеским странам.

Майор Джереми Грунерт из корпуса адвокатов Военно-воздушных сил США в ходе британской космической конференции заявил, что гражданские объекты «могли бы стать мишенью, если бы это приносило военную выгоду». Он напомнил, что перед высадкой войск в Нормандии в 1944 году авиация уничтожила мосты и железные дороги, которые использовал противник.

«То же самое происходит и в космическом пространстве, и, конечно, способ, которым гражданские системы, такие как Starlink, использовались для наведения беспилотников — то, что оказалось несколько спорным даже внутри самой организации Starlink, — возможно, сделало бы Starlink потенциальной военной целью по законам военного времени», — сказал Грунерт.

В сентябре CNN со ссылкой на биографию Илона Маска за авторством Уолтера Айзексона писал, что предприниматель отключил работу Starlink у Крыма для срыва атаки Вооруженных сил Украины на Военно-морской флот России в 2022 году.

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