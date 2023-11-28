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ТАСС

Bild рассказала о жалобах украинских солдат на руководство

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Источник изображения: EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO

Один из военнослужащих сообщил газете, что "ему и его товарищам приходится платить за ремонт техники и за топливо из собственного жалования"

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Солдаты украинской армии все чаще жалуются на недостаточное обеспечение, на президента Украины Владимира Зеленского и на военное руководство. Об этом сообщила газета Bild, чьи корреспонденты провели интервью с несколькими военнослужащими на условиях анонимности.

По данным авторов материала, "многое на фронте идет не так, как хотелось бы украинским солдатам". В частности, один из военнослужащих рассказал Bild, что "ему и его товарищам приходится платить за ремонт техники и за топливо из собственного жалования".

Другой солдат пожаловался на отсутствие взаимодействия между различными бригадами. Сам он прошел обучение в одной из стран НАТО, но старший офицерский состав, по его словам, использует устаревшие методы ведения боя.

"Солдаты рассказали, что из-за беспилотников передвижение на фронте осуществляется в основном только вечером или ночью", - пишут авторы статьи. По их данным, украинская армия терпит потери на многих участках фронта, поскольку не располагает достаточным количеством средств ПВО.

"Ряд военнослужащих все больше злятся на президента Владимира Зеленского и его правительство", - пишут авторы материала. Их собеседники задавались вопросом, куда идут все финансовые средства, которые получает Киев в виде поддержки, и почему они сами должны оплачивать снаряжение. Некоторые отмечали, что все чаще им кажется, будто их оставили в беде, следует из материала Bild. 

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Страны
Украина
Проекты
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БПЛА
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