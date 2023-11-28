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ТАСС

WSJ: в Европе опасаются, что положение Украины на поле боя зимой пошатнется

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Военнослужащие вооруженных сил Украины при помощи танка Т-64БВ вытаскивают увязшую в грязи американскую 155-мм/39 буксируемую гаубицу М777, март 2023 года
Военнослужащие вооруженных сил Украины при помощи танка Т-64БВ вытаскивают увязшую в грязи американскую 155-мм/39 буксируемую гаубицу М777, март 2023 года.
Источник изображения: социальные сети

По информации газеты, это связано с тем, что ВСУ страдают от нехватки пехоты из-за больших потерь в ходе летнего контрнаступления и обороны Артемовска прошлой зимой

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Несколько европейских чиновников опасаются, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя "может пошатнуться этой зимой". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, это связано с тем, что ВСУ "страдают от нехватки пехоты из-за больших потерь в ходе летнего контрнаступления и кровавой обороны города Бахмута (украинское название Артемовска - прим. ТАСС) прошлой зимой". Издание также упоминает "погрязшую в коррупции, неработающую систему призыва" в республике, из-за которой большую часть призывников составляют мужчины старше 40 лет, которые зачастую попадают "в окопы, не имея достаточной подготовки". Кроме того, по оценкам газеты, нехватка боеприпасов означает, что Украина "вряд ли сможет в ближайшее время провести еще одно крупное наступление".

В статье отмечается, что к началу третьего года противостояния с Киевом "Москва имеет преимущество на военном, политическом и экономическом фронтах". По словам старшего научного сотрудника "Фонда Карнеги за международный мир" (признан в РФ иноагентом) Майкла Кофмана, если ВСУ не смогут улучшить подготовку войск и укрепить свои рубежи, то "следующий год может стать переломным" для Украины, которая "все больше будет оказываться в невыгодном положении".

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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