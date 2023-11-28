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РИА Новости

США участвовали в поставках на Украину химикатов, заявил Лысогорский

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Военнослужащие, одетые в средства химической защиты
Военнослужащие, одетые в средства химической защиты.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Лысогорский заявил о доказательствах участия США в поставках Киеву химикатов

ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. У России есть неоспоримые доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, заявил в понедельник глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.

"Информируем государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) о том, что в нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочный и несписочных химикатов, а также средств их доставки", - сказал Лысогорский, выступая на сессии ОЗХО в Гааге.

Он отметил, что такие токсичные химикаты, в том числе ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками), передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наемникам.

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Страны
Россия
США
Украина
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