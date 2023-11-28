Войти
ТАСС

Лавров сообщил, что руководство NASA хочет продолжить сотрудничество с РФ в космосе

590
0
0
Источник изображения: AP Photo/ David J. Phillip

По словам главы МИД РФ, но на политическом уровне таких заявлений нет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Руководство NASA не против продолжить сотрудничество с Россией в космосе, но на политическом уровне таких заявлений нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Руководители NASA, вроде бы, говорят о том, что они тоже не прочь продолжить сотрудничество после того, как МКС (Международная космическая станция - прим. ТАСС) исчерпает свой ресурс, но на политическом уровне мы таких вещей не слышим", - сказал Лавров.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
МКС
Похожие новости
31.01.2022
Глава NASA надеется, что политические проблемы не затронут сотрудничество с РФ в космосе
19.11.2021
Испытания российской противоспутниковой ракеты: насколько велика угроза? (The National Interest, США)
19.11.2021
«Синдром Кесслера»: как сбитый спутник может лишить всех космоса
07.10.2021
Небесное дело: как пройдут съемки первого фильма на МКС
18.06.2021
ОАЭ не исключают возможности следующего полета в космос на российском корабле
30.04.2021
Синьхуа (Китай): Россия уходит! МКС станет «космическим полем битвы»?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 19:52
  • 4
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 28.11 19:07
  • 1
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 18:28
  • 100
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.11 18:20
  • 53
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 18:03
  • 56989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией