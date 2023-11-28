Роскосмос и NASA планируют еще два совместных полета к МКС

Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сказал, что "идет техническая работа"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Роскосмос и NASA планируют провести еще два перекрестных полета к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Допсоглашение подписано, идет техническая работа. Там еще два [полета] ожидается", - сказал Крикалев.

В сентябре глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что Роскосмос и NASA готовят новое дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС. По его словам, в марте 2024 года на корабле Crew Dragon должен полететь космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин, на 2025 год экипажи еще будут сформированы.

В октябре правительство РФ одобрило проведение переговоров между Роскосмосом и NASA о подписании второго дополнения к договору.

О подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС Роскосмос сообщил 15 июля 2022 года. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказывал, что подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. В марте текущего года Роскосмос сообщил о расширении числа миссий перекрестных полетов на МКС еще на одну.