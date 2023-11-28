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Российские воины на Торском выступе дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), не помогли даже специальные экраны, которыми попытались защититься боевики - прямое попадание навсегда вывело из строя этот натовский "подарок".

По некоторым данным, ВСУ уже лишилось сорока восьми артустановок. Всего же было поставлено примерно девяносто единиц. По потерям они являются лидерами среди эксплуатирующихся неонацистами САУ иностранного производства.

Эти машины имеют американское происхождение, но прошли в разное время несколько вариантов модернизации в странах, которые их эксплуатировали.

Первые поставки организовали из Норвегии еще в мае 2022 года. С севера Европы было переброшено двадцать две штуки.

Потери начались практически сразу после передислокации их к линии боевого соприкосновения, в первых числах июня того же года. Так, одну из батарей накрыла огнем российская артиллерия, в результате одна "сто девятая" взорвалась, еще три получили серьезные повреждения.

Позже из Англии передали двадцать машин, приобретенных в Бельгии, шесть штук предоставила Латвия, еще примерно два десятка Италия. Плюс восемнадцать прибыли непосредственно из Соединенных штатов. Последние - М109А6 Paladin считаются самыми современными из тех, что имеются в "горячей точке".

Эти варианты отличаются новыми башнями с повышенным уровнем защищенности, спутниковой навигацией и обновленными средствами связи, но в случае попадания в них российских средств поражения они горят и взрываются так же, как и предыдущие устаревшие модификации.