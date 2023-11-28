На атомный ледокол "Якутия" установили мачту

ЦАМТО, 27 ноября. Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) установили мачту на третий серийный атомный ледокол "Якутия" проекта 22220.
Высота мачты – 18,6 м, вес – около 76 тонн. До погрузки на ледокол мачта была оборудована газоходами от резервных дизель-генераторов, атмосферными и воздушными трубами, шпигатной системой для удаления воды.
После окраски мачту оснастят навигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний на аварийных судах. После установки конструкции ледокол получил свои окончательные габариты по высоте – 59,3 м.
В ближайшее время специалисты Балтийского завода завершат формирование надстройки – погрузят ходовую рубку, а также оснастят мачту радионавигационным оборудованием.
Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка 10,5 м/9,3 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. тонн, расчетный срок службы – 40 лет, экипаж – 54 человека.
Сообщение размещено к открытом доступе на сайте АО "ОСК".