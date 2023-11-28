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РИА Новости

Глава ВТБ рассказал, что в работе ОСК по гособоронзаказу есть недостатки

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Глава Банка ВТБ Андрей Костин
Глава Банка ВТБ Андрей Костин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Костин: работу ОСК по гособоронзаказу можно признать удовлетворительной

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Работа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по гособоронзаказу в целом удовлетворительна, однако есть недостатки в работе корпорации и в работе смежников, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"В целом, мне кажется, можно признать работу в корпорации по гособоронзаказу удовлетворительной. Есть, конечно, недостатки – и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны. Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке Министерства промышленности ведем работу, создали "дорожную карту". Поэтому я думаю, что справимся с этой задачей", – сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Костин отметил, что в части гражданского судостроения у корпорации открываются перспективы, заказ на все виды судов на сегодня очень большой, однако в полной мере удовлетворить этот заказ ОСК на сегодня не сможет.

"Сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. Это и сухогрузы, и танкеры, и рыболовецкие суда, краболовы и пассажирские суда "река – море". Очень большой спрос. К сожалению, в полной мере удовлетворить этот заказ сегодня мы не в состоянии: не хватает мощностей, не хватает технологий", – сказал он.

В начале октября президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Путин Владимир
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