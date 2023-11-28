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ТАСС

Медведчук считает, что руководство Украины проигрывает на информационном фронте

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Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Заявления об отсутствии на Украине русскоязычного меньшинства наносят удар по репутации Евросоюза, добавил бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Риторика президента Украины Владимира Зеленского и его окружения приводит к поражению киевского режима на информационном фронте, а заявления об отсутствии на Украине русскоязычного меньшинства наносят удар еще и по репутации Евросоюза. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

Политик назвал откровенно людоедской риторику украинских властей, в частности заявивших, что в стране "нет русскоязычного нацменьшинства". "Получается, что никаких русских на территории Украины нет, ЕС это, по словам режима Зеленского, подтверждает. <...> Ведь найти несложно, сложно не найти. Это же исторически русские земли, связанные с историей России, а население на этих землях имеет весьма пестрые национальные корни, но объединено оно между собой верой, русским языком, культурой и общими славянскими корнями", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Он обратил внимание, что в Брюсселе не отреагировали на эту позицию Киева, что ставит под удар демократические ценности самого Евросоюза. "Таким образом, режим Зеленского либо подставляет руководство ЕС, либо обличает его нацистскую сущность", - подчеркнул Медведчук, отметив, что все это выгодно лишь Лондону, ведь его репутация Евросоюза не заботит.

Медведчук обратил внимание, что и военные заявления Зеленского уже давно перестали соответствовать ситуации. "Военная риторика Зеленского является чистейшим фарсом, что системно ведет еще к одному поражению - к поражению в информационной войне. Он, как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста", - пояснил политик.

Он также отметил, что как глава государства Зеленский оказался неэффективен и в выполнении других своих обязанностей. В частности, подчеркнул политик, конфликт между Зеленским и главнокомандующим вооруженными силами страны Валерием Залужным, скрывать который у властей Украины получается все хуже, носит системный характер. "Дело в том, что Зеленский - человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг. Проблема в том, что Зеленский в военном деле ничего не смыслит, а значит, конфликт с профессиональными военными неизбежен", - пояснил Медведчук.

Он обратил внимание и на то, что, увлекаясь полемикой с военными и зарубежными поездками, Зеленский не смог выполнить одну из главных задач президента - организовать крепкий тыл. "Это занятие Зеленскому кажется скучным, он предпочитает гастролировать по чужим странам в поисках денег. Пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится такой бардак, что россиян начинают воспринимать как освободителей", - написал Медведчук. 

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