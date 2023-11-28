Победа Вилдерса приведет к реализации плана Путина в отношении ЕС и НАТО

Генерал Скшипчак: план Путина в отношении ЕС начинает реализовываться

Обещание Герта Вилдерса ограничить военную помощь Украине стало для многих плохим знаком, заявил WP генерал Вальдемар Скшипчак. В Европе создается коалиция, которая действует в интересах России. По мнению военного, план Путина по развалу ЕС начинает реализовываться.

"В Европе формируется коалиция коллаборационистов с Россией, и нужно подумать, как им противостоять", – так в беседе с порталом Wirtualna Polska комментирует победу Герта Вилдерса (Geerta Wildersa) на выборах в Нидерландах генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak). Голландский политик в прошлом обещал ограничить военную помощь Украине и был сторонником договоренностей с Россией. Российские пропагандисты празднуют его победу.

"Нидерланды не являются ключевым поставщиком военной помощи Украине, однако сейчас любая трещина в единстве поддерживающих Украину стран будут вызывать пертурбации на украинском театре военных действий. Голландский политик встает в один ряд с пророссийскими премьер-министром Словакии Робертом Фицо и венгром Виктором Орбаном. Таким образом, создается коалиция действующих в интересах России коллаборационистов", – говорит генерал Вальдемар Скшипчак.

"Это для нас плохая новость, потому что мы являемся прифронтовым государством, и еще хуже для Украины", – добавил он.

60-летний Герт Вилдерс и его Партия свободы пообещали закрыть границы Нидерландов для мигрантов из исламских стран, объявили референдум по поводу выхода Нидерландов из Евросоюза, а также объявили об ограничении военной помощи Украине. Вилдерс объяснил, что поддержка Киева является провокационной в отношении России, с которой необходимо договориться.

Ранее он хвалил Путина, теперь побеждает в Нидерландах

По мнению голландских аналитиков, Вилдерс может создать правительство, однако в раздробленном парламенте ему нужны три или четыре партнера по коалиции. Между тем уходящий кабмин обязался предоставить Украине в 2024 году истребители F-16 и 2 миллиарда евро военной помощи (общие расходы на поддержку Киева должны составить 7 миллиардов евро). При этом Нидерланды до сих пор входят в коалицию европейских стран, обучающих украинских пилотов.

По мнению издания Time, новое голландское правительство может выступить против передачи истребителей F-16 на Украину, что соответствует манифесту партии Вилдерса. Прочая военная и финансовая помощь будет предоставляться в ограниченном объеме.

"Голландский политик может сколько угодно транслировать свой коллаборационистский нарратив, потому что он чувствует себя в безопасности, а Нидерланды находятся за стеной стран НАТО, в том числе Польши. Напоминаю, что мы вместе с США, Германией, Францией, Великобританией и другими странами консолидируемся вокруг одной цели – ослабить путинскую Россию, чтобы эта страна не могла представлять собой угрозу", – продолжает Скшипчак.

Генерал резюмирует, что в "сотрудничающую с Россией коалицию" войдут давно известный противник введения санкций против России Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Последний выиграл недавние выборы, пообещав, в частности, прекратить военные поставки на Украину. Он протестовал против возможности вступления Украины в НАТО. "Подули ветры перемен! Поздравляю", – написал Орбан, комментируя результаты выборов в Нидерландах.

Победе Вилдерса радуются российские СМИ и кремлевские пропагандисты. Они вспоминают пророссийские заявления голландца и его визит в Москву в 2018 году. Тогда он похвалил Путина, назвав его лидером, который "действует в интересах русского народа". "Нет русофобии. Пришло время для реальной политики. Партнерство вместо вражды!" – написал Вилдерс в Twitter.

"Мы видим, как реализуется часть плана Владимира Путина, который 10 лет назад назвал своей целью разрушение Европейского союза, а затем и НАТО", – резюмирует генерал Скшипчак.

Недавно портал WirtualnaPolska приводил комментарии экспертов, которые считают, что Россия подпитывает миграционный кризис в Европе, чтобы повлиять на результаты выборов в отдельных странах. Из-за кризиса популярность набирают политики, высказывающиеся в антиимигрантском ключе, которые, как правило, настроены пророссийски. Новой целью русских может стать Финляндия.

Что дальше с Украиной? Война во властных элитах, готовится российское наступление

По словам генерала Скшипчака, Украина находится в тяжелом положении. "Многое говорит о том, что русская армия готовит зимнее наступление. Скорее всего, они ждут более благоприятных зимних условий. Русские собрали четыре неполные армии, которые могут нанести удар с северо-востока, отрезав Донбасс до линии Днепра", – считает наш собеседник.

По его мнению, у Украины наблюдается отсутствие каких-либо идей относительно дальнейших действий, они не знают, как добиться успеха на отдельных участках фронта. Если ВСУ предпримут неэффективное контрнаступление, их ресурсы были потрачены впустую.

"Меня больше всего тревожат споры между президентом Зеленским и главнокомандующим генералом Залужным, которые ведутся открыто, в том числе в СМИ. Они должны снизить накал этих дискуссий, потому что это препирательство в верхах негативно отражается на настроениях в армии. Худшее, что может случиться, это когда солдаты в окопах из-за политиков потеряют веру в победу", – уверен генерал Скшипчак.

Автор: Томаш Мольга (Tomasz Molga)