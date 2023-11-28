Ушаков уверен, что ситуация вокруг Украины стала следствием упертости НАТО

Также такая ситуация возникла из-за полного игнорирования интересов России, добавил помощник президента РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уверен, что "расширенческий зуд и упертость" НАТО привели к нынешнему конфликту на Украине.

"Следствием упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины", - сказал представитель Кремля на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Он поделился подробностями дипломатической работы РФ, целью которой было воспрепятствовать расширению НАТО, но обеспечить безопасность в Европе.

Ушаков рассказал о первом совещании, которое провел Евгений Примаков в 1996 году с руководящим составом МИД "в субботу, буквально через три-четыре дня после прихода на Смоленскую площадь". "Это совещание было посвящено нашей дальнейшей линии в отношении НАТО. В то время я возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества, который курировал связи с североатлантическим блоком, главной темой совещания был поиск путей противостояния расширенческому тренду", - отметил помощник президента РФ. "Тогда, признаюсь, в наших головах еще продолжала крутиться идея создания новой системы европейской безопасности, в которой НАТО, наряду с другими международными европейскими организациями, вошла бы под общий зонтик ОБСЕ", - заметил Ушаков. По его словам, "в таком случае те или иные действия НАТО, особенно ущемляющие принцип неделимости безопасности, нельзя было бы осуществлять без консенсусного решения всех стран европейского континента". "США и натовцы такие справедливые, честные правила обеспечения безопасности в Европе, как известно, не приняли, не согласились на них, однако такой заход нами делался, заход при личном участии Примакова, но, как говорится, не получилось", - констатировал представитель Кремля.

"У нашего министра (Примакова - прим. ТАСС) были и другие идеи, идущие в русле активизации работы с членами НАТО, с брюссельской штаб-квартирой, опять-таки ставящие целью сбить у НАТО их расширенческий зуд, но и они ни к чему позитивному, к сожалению, не привели, и сейчас мы имеем то, что имеем", - заключил Ушаков.

Работа и прогнозы Примакова

"Сопоставляя нынешнюю ситуацию в мире с оценками и суждениями, высказанными в свое время академиком Примаковым, приходишь к выводу, что он был подлинным визионером, способным панорамно смотреть на мир, предвидеть генеральные тренды будущего развития, многие важнейшие его сценарии, которые как раз сейчас и воплощаются в жизнь", - считает Ушаков. Он напомнил, что "во второй половине 1990-х годов, когда США находились в зените своего глобального могущества, Примаков не только предрекал наступление многополярного мироустройства, но и сыграл важную роль в ускорении этого процесса". По словам Ушакова, Примаков "понимал, что переход к многополярности будет непростым, что США и их союзники будут делать все, чтобы сохранить уходящую гегемонию, что арьергардные бои Запада будут ожесточенными и даже кровавыми, что именно сейчас проявляется в форме развязанной США и западноевропейцами гибридной войны против России в ходе украинского конфликта".

Ушаков полагает, что Примаков, став главой МИД в январе 1996 года, "заложил основы многих ключевых направлений внешней политики России - внешней политики, которую страна смогла комплексно осуществлять только благодаря взятому уже в нулевые годы президентом России Владимиром Путиным курсу". "В этом курсе полностью отсутствуют элементы вассалитета, во главе этого курса стоит обеспечение национальных интересов своей страны, чувства собственного достоинства, понимания происходящих радикальных изменений в раскладах на мировой арене", - указал представитель Кремля.

Ушаков напомнил и о знаменитом "развороте Примакова" над Атлантикой, совершенном весной 1999 года". "Это был смелый шаг, своего рода показатель того, что с США, когда они предпринимают противоправные, нарушающие уставные принципы ООН действия, можно и нужно не соглашаться", - уверен помощник главы государства. Он также отметил, что "в самом начале своей министерской карьеры Примаков был крайне беспокоен активизировавшимся в то время процессом расширения НАТО на Восток".