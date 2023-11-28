Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликована фотография, на которой запечатлена БМП-1 российской армии, оборудованная самодельной защитой от атак беспилотников-камикадзе. Примечательно, что при проектировании и обустройстве кустарной защиты, помимо обычных в таких случаях защитных сеток и навеса, использованы "тактические" бревна. Классика "доукомплектования" в том числе и на случай преодоления сложного ландшафта.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации нацистского киевского режима стала одним из первых широкомасштабных вооруженных конфликтов, в ходе которого обеими сторонами активно применяются беспилотники разного назначения.

В частности, применение FPV-дронов вынудило обе стороны конфликта устанавливать на бронетехнику зачастую самодельную защиту от атак беспилотников, представленную металлическими решетками (так называемыми "мангалами") сверху, а также сетками по бокам.

Учитывая опыт украинского кризиса, израильская армия перед началом проведения своей наземной операции в секторе Газа также оборудовала свои "Меркавы" противодронными "мангалами".

Таким образом, российскую спецоперацию на Украине можно объективно считать конфликтом нового поколения, в ходе которого бронетехника оказалась уязвима для атак беспилотников и дорогостоящий высокотехнологичный танк может быть уничтожен при помощи недорогого беспилотника-камикадзе.

Российской армии в кратчайшие сроки удалось принять новые реалии и достигнуть значительного преимущества над противником в количестве и качестве имеющихся на вооружении беспилотных систем, включая новейшие разработки вроде новейших модификаций барражирующего боеприпаса "Ланцет", ставшего настоящим бичом для бронетехники и артиллерии боевиков киевского режима.