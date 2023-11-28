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Военное обозрение

«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликована фотография, на которой запечатлена БМП-1 российской армии, оборудованная самодельной защитой от атак беспилотников-камикадзе. Примечательно, что при проектировании и обустройстве кустарной защиты, помимо обычных в таких случаях защитных сеток и навеса, использованы "тактические" бревна. Классика "доукомплектования" в том числе и на случай преодоления сложного ландшафта.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации нацистского киевского режима стала одним из первых широкомасштабных вооруженных конфликтов, в ходе которого обеими сторонами активно применяются беспилотники разного назначения.

В частности, применение FPV-дронов вынудило обе стороны конфликта устанавливать на бронетехнику зачастую самодельную защиту от атак беспилотников, представленную металлическими решетками (так называемыми "мангалами") сверху, а также сетками по бокам.

Учитывая опыт украинского кризиса, израильская армия перед началом проведения своей наземной операции в секторе Газа также оборудовала свои "Меркавы" противодронными "мангалами".

Таким образом, российскую спецоперацию на Украине можно объективно считать конфликтом нового поколения, в ходе которого бронетехника оказалась уязвима для атак беспилотников и дорогостоящий высокотехнологичный танк может быть уничтожен при помощи недорогого беспилотника-камикадзе.

Российской армии в кратчайшие сроки удалось принять новые реалии и достигнуть значительного преимущества над противником в количестве и качестве имеющихся на вооружении беспилотных систем, включая новейшие разработки вроде новейших модификаций барражирующего боеприпаса "Ланцет", ставшего настоящим бичом для бронетехники и артиллерии боевиков киевского режима.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-1
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
28.11.2023 19:07
Камень в огород военного заказчика МО. Стесняюсь спросить. После двух лет СВО, где машино-комплекты дополнительного бронирования для техники. У каждого "тактического бревна" в зоне СВО, есть ФИО должностного лица, сидящего в удобном кабинете с красивым видом из окна.
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