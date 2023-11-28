Германия поставит ВС Украины дополнительные ЗРК IRIS-T SLM (расширенная версия)

ЦАМТО, 27 ноября. Минобороны Германии 23 ноября сообщило, что Украине будет поставлено четыре дополнительных ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, включая ракеты, в рамках пакета военной помощи на сумму более 1,3 млрд. евро (1,4 млрд. долл.).

О новом пакете помощи министр обороны Германии Борис Писториус объявил 22 ноября в ходе проведенной в формате видеоконференции 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины.

Предполагается, что ЗРК будут поставляться, начиная с 2025 года. В пакет помощи также войдут БЛА, системы противодействия БЛА, машины разминирования, средства спутниковой связи, системы радиоэлектронной борьбы, противотанковые мины направленного действия, зимнее обмундирование и артиллерийские снаряды.

Несмотря на первоначальное нежелание предоставлять оружие ВСУ, на текущий момент Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Украине после США. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее в этом месяце подтвердил планы увеличения военной поддержки Украины в ответ на сообщения СМИ о том, что правительство стремится в 2024 году удвоить помощь до 8 млрд. евро.

Ранее обещанные системы IRIS-T и вторая РЛС ЗРК "Патриот", о передаче которых было заявлено в октябре, будут поставлены на Украину в этом году после завершения подготовки личного состава.

Помимо краткосрочной помощи, контактная группа обсудила наращивание потенциала ВСУ на долгосрочную перспективу. Германия и Франция намерены возглавить коалицию из более чем 20 стран, которые усилят потенциал наземной ПВО Украины.

Согласно заявлению, правительство Германии готово внести "значительный вклад" в модернизацию Вооруженных сил Украины и в других сферах.

Во время встречи Б.Писториус отметил, что Германия уже внесла "огромный вклад" с начала конфликта, а потенциал ПВО ВС Украины значительно усилился за счет поставок систем "Пэтриот", IRIS-T, а также почти 50 ЗСУ "Гепард".

Как предполагается, следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится в декабре.