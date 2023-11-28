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ЦАМТО

Парламент Болгарии одобрил передачу бронетехники ВС Украины

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

ЦАМТО, 27 ноября. Как сообщило болгарское новостное агентство БТА, парламент страны одобрил поставку Украине находящейся на хранении излишней бронетехники.

Передача предусмотрена одобренным законопроектом о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о бесплатном предоставлении бронетанковой техники, подписанного в Софии 8 августа 2023 года и в Киеве 13 ноября 2023 года. Оно заключено во исполнение решения Национального собрания от 21 июля 2023 года об оказании дополнительной военно-технической поддержки Украине.

Ратификацию представленного правительством документа поддержал 131 депутат, против выступили 49, один воздержался. На прениях в парламенте присутствовал министр обороны Тодор Тагарев. Вопрос передачи БТР вызвал жаркие дискуссии в парламенте. Против ратификации, в частности, выступили депутаты от "БСП за Болгарию" и "Возрождение", "За" проголосовали законодатели от ГЕРБ-СДС, "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария", "Движение за права и свободы" и семь депутатов от группы "Есть такой народ". Один из депутатов "БСП за Болгарию" воздержался.

В отчете комиссии по вопросам обороны указано, что в соответствии с соглашением, украинской стороне будет предоставлена бронетехника с имеющимся вооружением, а также запасные части для ее обслуживания, которые не требуются МВД Болгарии. БТР были приобретены в рамках "процесса возрождения внутренних войск" и находятся на хранении с 1980-х годов.

Представитель "БСП для Болгарии" Борислав Гуцанов в ходе дискуссии, в частности, заявил, что власти в очередной раз предают национальные интересы, раздавая то немногое, что осталось из военной техники.

Председатель партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что решение является "предательским и преступным". По словам К.Костадинова, 120 бронемашин, о которых идет речь, по ценам, за которые были куплены, доставлены в Болгарию и законсервированы, вряд ли имеют пробег более 30-40 км, и будут стоить один миллиард левов. По его словам, болгарское правительство собирается подарить Украине 1 млрд. левов. Николай Дренчев из "Возрождение" отметил, что опыт боевых действий на Украине указывает на то, насколько важна даже старая техника. По его словам, передаваемые машины могут быть необходимы пограничной службе Болгарии.

В то же время Христо Гаджев из ГЕРБ-СДС отметил, что речь идет о технике из состава МВД, а не вооруженных сил, и ее размещение в районе границы не требуется пограничной полиции.

Ивайло Мирчев из блока "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) отметил, что за всю переданную Украине военную технику Болгария получит компенсацию от ЕС. По его словам, Украина уже закупила в Болгарии оружия и боеприпасов на сумму более 5 млрд. левов.

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Страны
Болгария
Украина
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Евросоюз
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