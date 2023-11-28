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ТАСС

Президент ИМЭМО РАН указал на стратегические просчеты Запада по Украине

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Александр Дынкин
Александр Дынкин.
Источник изображения: managerexpert.ru

Александр Дынкин заявил, что на Западе уже "наступает время признания ошибок и тяжелого пересмотра стратегии"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Запад допустил стратегические ошибки в ситуации по Украине, и мир далее не может ждать пока западные страны полностью осознают бесперспективность затягивания украинского конфликта. Такое мнение выразил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН) академик РАН Александр Дынкин на открытии форума "Примаковские чтения".

"Что касается Украины, сегодня непредвзятому наблюдателю очевидны три стратегических просчета Запада. Провалились надежды на экономическую катастрофу в России в результате беспрецедентной <…> финансово-экономической войны. Широко разрекламированное июньское наступление ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) также провалилось, - отметил эксперт. - Потерпела поражение и попытка изолировать Россию от мировых рынков".

Дынкин подчеркнул, что и на Западе уже "наступает время признания ошибок и тяжелого пересмотра стратегии". "Об этом уже в открытую пишут Foreign Affairs", - добавил он.

При этом Дынкин указал, что времени для полного осознания Западом бесперспективности затягивания конфликта на Украине немного. "Мировая динамика не может ждать, пока Запад придет к [полному] осознанию бесперспективности не только эскалации, но и продолжения украинского конфликта", - резюмировал он.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения". 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Примаков Евгений
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