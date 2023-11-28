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ЦАМТО

Tribune: Франция зондирует варианты продажи истребителей Rafale Ташкенту и Астане

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 27 ноября. Французская компания Dassault Aviation зондирует варианты продажи истребителей Rafale Узбекистану и Казахстану.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Tribune со ссылкой на свои источники.

"По словам нескольких источников, Dassault Aviation в течение нескольких месяцев активно изучает эти две страны Центральной Азии, с которыми Франция желает углубить двусторонние отношения...", – информирует издание.

По его данным, перспектива компании в Казахстане, в сравнении с Узбекистаном, "представляется гораздо более отдаленной". "Успех французского авиапроизводителя в Астане стал бы огромным сюрпризом", – отмечается в сообщении газеты.

Согласно данным издания, сотрудники Dassault Aviation, отвечающие за экспорт, все чаще летают в Ташкент.

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Страны
Казахстан
Узбекистан
Франция
Продукция
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Dassault
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