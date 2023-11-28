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РИА Новости

KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика

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Многоцелевой скоростной патрульный катер RX-1173, построенный на "Кингисеппском машиностроительном заводе" для МЧС России
Многоцелевой скоростной патрульный катер RX-1173, построенный на "Кингисеппском машиностроительном заводе" для МЧС России.
Источник изображения: © Фото : KMZ

KMZ построит 36 катеров для госзаказчика до конца 2024 года

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для госзаказчика, контракт подписан, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов, выполнении гособоронзаказа.

"Подписан контракт с другим госзаказчиком, по которому мы должны поставить до конца 2024 года 36 катеров: 12 пятиметровых катеров, 12 катеров длиной 6,4 метра и 12 катеров с двумя подвесными двигателями. Такие же мы делали для МЧС. Планы у государства на них есть, но они пока не озвучиваются", - сказал Даниленко.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
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