Путин: модель глобализации стран запада изжила себя и находится в глубоком кризисе

По словам президента, в настоящее время происходит становление новой, более справедливой системы международных отношений

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе. Сейчас происходит становление новой, более справедливой системы международных отношений, подчеркнул президент России Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям международного форума "Примаковские чтения".

"Тема форума этого года весьма актуальна - "Горизонты постглобализации". Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами, естественно, в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе. Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства", - говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

Однако, заметил Путин, "известная группа стран", привыкшая к доминированию в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, и практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким "порядком, основанным на правилах". "Такая дестабилизирующая линия спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что международный экспертный форум "Примаковские чтения", "носящий имя выдающегося государственного деятеля и дипломата академика Евгения Максимовича Примакова, по праву получил широкое признание". "В ходе конструктивных, свободных дискуссий его участники не только обстоятельно анализируют ключевые международные проблемы сегодняшнего дня, но и рассматривают долгосрочные тенденции развития ситуации на региональном и глобальном уровнях на основе системного, научного подхода и объективных фактов", - говорится в приветствии Путина.

"В целом с учетом нынешней крайне сложной, турбулентной международной обстановки участникам "Примаковских чтений" есть над чем поразмыслить, что пообсуждать и о чем поспорить", - заметил глава государства. Он пожелал участникам форума успехов и всего наилучшего.

"Примаковские чтения" - ежегодный международный научно-экспертный форум. Посвящен памяти российского государственного деятеля, дипломата Евгения Примакова (1929-2015). На мероприятии обсуждаются сценарии развития международных отношений, вызовы в сфере международной безопасности, а также новые модели взаимодействия субъектов мировой политики. Ежегодно в "Примаковских чтениях" принимают участие более 600 российских и зарубежных экспертов. Председатель оргкомитета форума - помощник президента РФ Юрий Ушаков. ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.