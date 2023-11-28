Названа особенность самолетов шестого поколения

Боевые самолеты шестого поколения могут получить двойную систему управления, которая позволит им летать с пилотом или в беспилотном режиме. Особенность самолетов назвал заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

«Это достаточно логичный переход в развитии военной авиации. Поэтому создавать какой-то ажиотаж вокруг самолетов шестого поколения не стоит. По своим боевым возможностям они вряд ли уйдут далеко от самолетов пятого поколения. Но при этом расширятся возможности их применения», — сказал он.

Ранее в ноябре генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков сообщил, что российский истребитель шестого поколения будет отличаться от существующих самолетов улучшенными летными характеристиками и сниженной заметностью.

В том же месяце подразделение Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin показало концепцию истребителя шестого поколения с бесхвостовой аэродинамической схемой и двухмерным управлением вектором тяги.

В июле издание The Drive писало, что под истребитель шестого поколения, создаваемый в интересах Военно-воздушных сил США, сформировали летно-испытательное подразделение.