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Интерфакс-АВН

Американский авианосец впервые за три года вошел в Персидский залив

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Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower).
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Kaleb Sarten

Вашингтон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, пройдя Ормузский пролив, вошла в Персидский залив, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Находясь в Персидском заливе, группа будет осуществлять "патрулирование в целях обеспечения свободы навигации на ключевых международных водных путях", одновременно выполняя задачи Центрального командования США в регионе, указывается в сообщении.

В состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely и USS Stethem, а также французский фрегат Languedoc.

Это первый заход американского авианосца в Персидский залив с 2020 года.

В середине октября Пентагон направил авианосец USS Eisenhower в Восточное Средиземноморье в дополнение к авианосцу USS Gerald Ford на фоне палестино-израильского конфликта.

Однако 4 ноября он прошел через Суэцкий канал в Красное море, а затем прибыл в Оманский залив.

В Индийский океан через Суэцкий канал 5 ноября также прошла атомная подводная лодка USS Florida класса Ohio, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В целом на данный момент на Ближнем Востоке находятся две авианосные ударные группы - одна с авианосцем USS Gerald Ford вблизи Израиля, вторая с авианосцем USS Eisenhower вблизи Ирана.

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Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Проекты
2020-й год
Ohio
Авианосец
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