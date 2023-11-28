Боррель указал на риск, что ЕС будет сложнее добиваться поддержки по Украине в ООН

Это связано с позицией сообщества по ситуации на Ближнем Востоке, добавил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о существовании риска того, что Евросоюзу будет сложнее добиваться поддержки решений по Украине в ООН из-за позиции сообщества по ситуации на Ближнем Востоке.

"Некоторые страны разорвали отношения или вызвали наших послов, чтобы сказать им, что они считают нашу позицию в Газе несовместимой с тем, что мы защищаем на Украине", - отметил глава дипломатии сообщества в интервью испанской газете La Vanguardia. Он добавил, что такие страны, как Чили, считают позицию ЕС непоследовательной. "Это разные конфликты, но мировое общественное мнение сравнивает нашу позицию по обоим", - добавил Боррель.

Отвечая на вопрос о том, может ли это сказаться на ЕС при поиске поддержки в ООН по Украине, дипломат подчеркнул: "Этот риск реален". "Говорят, что кажется, что мы не ценим одинаково жизнь одних и других", - поделился он, добавив, что неоднократно слышал такое мнение.

"Наша положение было ослаблено позицией, которую мы заняли в секторе Газа, поскольку мы ограничиваемся словами о том, что закон необходимо соблюдать, тогда как вопрос заключается в том, делается это или нет", - заключил Боррель.