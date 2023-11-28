Что такое киберспорт. Стоит ли делать ставки в этом направлении?

Все чаще в статьях о ставках на спорт мелькает информация о киберспорте. Заключить пари в этом направлении предлагает букмекерская контора Олимп Бет и ряд других компаний. Можно сделать ставки на различные игры: Дота 2, Counter Strike, и многие другие.

О киберспорте

В последние годы киберспорт стал популярным, и из разряда незаметных развлечений перешел в категорию мейнстрима. Представляет собой многопользовательские игровые продукты с элементами соревнования. В них могут играть более одного игрока. В разделах киберспорта в БК представлено достаточно много развлечений, которые относятся к категории киберспорта. Сюда включены такие легендарные продукты, как Дота, Smite, CS, League of Legends. На этих многопользовательских аренах играют командами. Каждая стремиться получить под свой контроль важные участки карты, развиваются способности и стратегии персонажей. В киберспорте также есть шутеры, спортивные симуляторы, стратегии, файтинги.

Те, кто играет в подобных играх, является киберспортсменами. Это может быть один игрок или сборная. В большинстве востребованных развлечений между собой соревнуются именно команды.

Киберспорт. Источник: Esports

Как популяризировался киберспорт

Если не вдаваться в подробности, то современное киберспортивное направление – детище многопользовательских игр, которые, в свою очередь, являются продолжение классических видеоигра.

Согласно историческим сводкам, первой видеоигрой являлось развлечение под назначение Pong – симулятор настольного тенниса. Она была предназначена для двух игроков. Далее, с появлением интернета, направление начало активно развиваться – появились первые MMORPG. Их сразу оценили заядлые игроки, ведь отныне для игрового процесса не нужно находиться рядом с соперником.

По ходу развития многопользовательских проектов росло и число людей, которые неплохо играли в них. Далее появилась следующая ветка MMORPG – киберспорт, позволяющая игрокам не только соревноваться, но и зарабатывать деньги. Направление активно популяризируется посредством таких платформ Twitch – у многих стримеров этой площадки миллионная аудитория. В некоторых странах появились профессиональные ассоциации, что в положительном ключе влияет на развитие сферы. Более того, все чаще включаются в тенденцию букмекерские конторы, и Олимп Бет – не исключение. БК предлагают клиентам делать ставки на результаты предстоящих матчах в разных многопользовательских проектах.

Киберспорт. Источник: Esports

Рекомендации по киберспортивным ставкам

Ставки на киберспорт – выгодная ниша для тех, кто увлекается играми в той или иной степени. Но, делая шаг в сторону этого направления, рекомендуем применять на практики такие рекомендации:

Поиск надежной БК. Ставки на спорт сегодня можно сделать практически в любой конторе, однако, компании предлагают разные условия: маржу, коэффициенты и пр. Поэтому важно проанализировать предложение и выбрать лучшее. Обратите внимание на знакомые игры. Важно разбираться в продукте, понимать, как работает внутренняя система. Если достаточных знаний правил и особенностей проекта нет, споры будут малоэффективными. Анализ команд. После выбора конкретной игры важно изучить команды и их участников. Проанализируйте результате встреч, попробуйте построить прогноз. Формат встречи. Еще один параметр, который нужно учитывать при спорах в сфере киберспортивных состязаний – в каком формате проходит встреча. Определитесь, каким способом будете делать депозит. Некоторые БК ввели криптовалюту, другие же предлагают только классические способы ввода средств: карты банков и электронные платежные системы.

Ставки киберспорт в Олимп Бет – возможность разнообразить карьеру беттора, получить принципиально новые эмоции, а при правильном подходе – приятный денежный выигрыш.