Названо главное преимущество российской техники в зоне СВО зимой

Вся техника Вооруженных сил (ВС) России предназначена для ведения боевых действий в мороз. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главную особенность в работе российской техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зимой.

«Независимо от того, мороз или жара, наша техника работает уверенно и устойчиво. Единственное, нужно применять соответствующие смазки, то есть подбирать масла. В противном случае масло может застыть, и все на этом закончится», — объяснил Кнутов.

Военный эксперт отметил, что правильное обслуживание и подготовка техники к зиме обеспечивают преимущество и функционирование без каких-либо проблем в любую погоду.

Ранее стало известно, что экипажи современных танков Т-90 М «Прорыв» Центрального военного округа (ЦВО) проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны России.