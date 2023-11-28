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Названо главное преимущество российской техники в зоне СВО зимой

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Работа танков Т-72 и новейших Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Работа танков Т-72 и новейших Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.
Источник изображения: РИА Новости

Вся техника Вооруженных сил (ВС) России предназначена для ведения боевых действий в мороз. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главную особенность в работе российской техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зимой.

«Независимо от того, мороз или жара, наша техника работает уверенно и устойчиво. Единственное, нужно применять соответствующие смазки, то есть подбирать масла. В противном случае масло может застыть, и все на этом закончится», — объяснил Кнутов.

Военный эксперт отметил, что правильное обслуживание и подготовка техники к зиме обеспечивают преимущество и функционирование без каких-либо проблем в любую погоду.

Ранее стало известно, что экипажи современных танков Т-90 М «Прорыв» Центрального военного округа (ЦВО) проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

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Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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