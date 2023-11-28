"Это была нереальная цель". Европейские страны обманули Украину

Страны ЕС не смогли за год собрать для ВСУ миллион снарядов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Промышленность Запада не успевает удовлетворять потребности ВСУ. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, ЕС не сможет к весне 2024-го поставить Украине миллион артиллерийских снарядов, хотя обещал. О том, хватит ли киевскому режиму боеприпасов, — в материале РИА Новости.

Тридцать процентов

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 20 марта пафосно назвал решение о миллионе снарядов для Киева историческим и пообещал выделить два миллиарда евро. Западные танки, БТР, БМП тогда уже завозили. Украину накачивали оружием к весенне-летнему контрнаступлению и не скупились на щедрые обещания.

Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777 Источник изображения: © AFP 2023 / Anatolii Stepanov

К ноябрю стало ясно, что сдержать их не получится. Борис Писториус признал: Евросоюз переоценил свои силы. В марте, кстати, тоже хватало скептиков. "Они, к сожалению, оказались правы", — констатировал министр. И добавил: "Цель была нереальной". Киев получил лишь около 300 тысяч снарядов калибра 155.

Боррель теперь говорит, что у ЕС "нет отдельного склада боеприпасов" для Украины. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает ситуацию сложной.

Девять месяцев назад все было иначе. Евросоюз пошел ва-банк, рассчитывая на успех операции ВСУ. Наверное, думали, что украинские победы на поле боя заставят Россию просить мира. И прежние обещания станут неактуальными.

Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023 года Источник изображения:

Однако широко разрекламированный контрнаступ выдохся уже окончательно. Значимых результатов нет. Продолжается позиционное "бодание", в котором решающая роль — у артиллерии. Украинская армия расходует шесть-десять тысяч артиллерийских боеприпасов в сутки. Трехсот тысяч хватит в лучшем случае на полтора месяца.

Сомнения промышленников

Политики тут же назначили "крайних" — производителей. На них, в частности, указала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен: "Мы подписали контракты, провели совместные закупки. Промышленность должна все выполнить".

Боррель, в свою очередь, обвинил производителей в том, что они продолжают экспортировать 40% продукции в обход Украины. В Европейской ассоциации аэрокосмической, охранной и оборонной промышленности заявили, что не успели подготовиться к выполнению заказов для Киева и в любом случае заняты пополнением внутренних запасов.

Европейский ОПК крайне осторожен в оценках перспектив дальнейшего втягивания в украинский конфликт. В отрасли думают, как отбить расходы. А неопределенность нарастает — что, если на следующий день после запуска конвейера бои прекратятся?

Результаты деиндустриализации

Политики и оружейники явно не ожидали большой войны. Упор делали на новые технологии, высокоточное оружие, спутниковую группировку, авиацию и крылатые ракеты. Такой хай-тек, как показала практика, эффективен в локальных конфликтах. Но не при линии фронта в сотни километров, с десятками тысяч солдат.

После окончания холодной войны на Западе, по сути, началась деиндустриализация. Многие оборонные предприятия закрылись либо перепрофилировались. Вспомогательные производства ради экономии вывели в страны третьего мира. Оставшиеся не развивались и ориентировались на небольшие партии продукции.

Для быстрого восстановления производственных мощностей нужно гораздо больше денег, чем сейчас выделяют. А ЕС вовсе не в том положении, чтобы сорить деньгами. Антироссийские санкции ударили по его экономике бумерангом, львиную долю бюджета теперь съедает дорогой американский газ.

Уничтоженный танк Leopard Источник изображения: © 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада

"Но есть и политическая проблема, — добавляет замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. — После провала контрнаступления ВСУ в ЕС не верят, что выделяемое Киеву пойдет во благо. Антироссийские санкции тоже не сработали. Скорее всего, Европа возьмет курс на мирные переговоры".

Тем не менее украинским пушкам есть чем стрелять. Запад еще летом отреагировал на дефицит 155-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов и организовал поставки кассетных боеприпасов того же калибра, запрещенных во многих странах мира. Они губительны для пехоты даже в окопах, но практически безвредны для блиндажей, бронетехники и солдат в зданиях.

Наибольшая угроза — мирному населению. Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут годами лежать в траве и сдетонировать от прикосновения. Но, конечно, подобные "мелочи" совершенно не волнуют союзников Украины.