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МО РФ получит первые российские морские дроны до конца 2023 года

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Глава KMZ: первые российские морские дроны передадут Минобороны до конца года

Минобороны РФ до конца 2023 года получит партию первых российских морских дронов, которые планируется испытать в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленков.

«С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц [морских дронов]. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Как уточнил Даниленков, аппараты могут развивать скорость до 80 км/ч, нести взрывчатку весом до 600 кг, а также преодолевать расстояние в более 200 км. Кроме того, морские дроны могут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.

Ранее, 23 ноября, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о важности для СВО массового производства недорогих дронов.

21 ноября глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он подчеркнул, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два-три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок в войска необходимых образцов вооружения и техники.

10 ноября телеканал Welt назвал производство в РФ дронов «Ланцет» примером успеха. По словам журналиста Кристофа Ваннера, Россия вывела на новый уровень производство боевых беспилотников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
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