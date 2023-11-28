Войти
Вестник Мордовии

Мотор от Т-72 на украинском "улучшенном" Т-64БВ говорит о больших проблемах

688
0
+1

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Украинская пропаганда отрапортовала, что вооруженные формирования получили одну единицу танка Т-64БВ1К образца 2022 года, прошедшую "глубокую модернизацию".

Как отмечает проект "Российской газеты" - "РГ: русское оружие", на его 12,7-мм зенитной установке была смонтирована какая-то дешевая видеокамера, судя по всему, приобретенная в обычном магазине.

Устаревшие советские радиостанции заменили на натовские, появились другие детали, вроде решетчатых противокумулятивных экранов, и небольшие лестницы в корме.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Больше всего удивила информация о "новом 840-сильном двигателе". Дело в том, что в семействе харьковских двухтактников силовой установки такой мощности нет. Поэтому, вероятно, на танк поставили В-84, использующийся на Т-72, в том числе на поставляемых ВСУ чешских Т-72ЕА. Не исключено, что эта "модернизация" могла быть проведена именно в этой стране на мощностях печально известной компании Excalibur Army, зарабатывающей на поставках оружия в различные "горячие точки" мира.

Похоже, тенденция отказа от моторов, изготовлявшихся в Харькове, становится лавинообразной, и так называемое украинское танковое двигателестроение осталось в прошлом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Похожие новости
06.06.2023
Назван недостаток переданных Киеву танков Leopard 2
26.09.2022
В США вспомнили успешный опыт обхода одной российской отраслью западных санкций
21.03.2022
В Сети появилось видео применения тяжёлой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» по позициям ВСУ
25.08.2021
Трансильвания наша!
22.02.2019
Превосходят Т-64 и Т-72: украинским танкистам больше нравятся Т-80
18.09.2008
Свыше 250 образцов представит РФ на выставке вооружений в ЮАР
08.10.2007
Малайзия требует компенсацию за нарушение срока поставок ОБТ PT-91M (расширенная версия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 19:07
  • 1
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 18:28
  • 100
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.11 18:20
  • 53
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 18:03
  • 56989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.11 15:52
  • 3
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией