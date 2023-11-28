Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Украинская пропаганда отрапортовала, что вооруженные формирования получили одну единицу танка Т-64БВ1К образца 2022 года, прошедшую "глубокую модернизацию".

Как отмечает проект "Российской газеты" - "РГ: русское оружие", на его 12,7-мм зенитной установке была смонтирована какая-то дешевая видеокамера, судя по всему, приобретенная в обычном магазине.

Устаревшие советские радиостанции заменили на натовские, появились другие детали, вроде решетчатых противокумулятивных экранов, и небольшие лестницы в корме.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Больше всего удивила информация о "новом 840-сильном двигателе". Дело в том, что в семействе харьковских двухтактников силовой установки такой мощности нет. Поэтому, вероятно, на танк поставили В-84, использующийся на Т-72, в том числе на поставляемых ВСУ чешских Т-72ЕА. Не исключено, что эта "модернизация" могла быть проведена именно в этой стране на мощностях печально известной компании Excalibur Army, зарабатывающей на поставках оружия в различные "горячие точки" мира.

Похоже, тенденция отказа от моторов, изготовлявшихся в Харькове, становится лавинообразной, и так называемое украинское танковое двигателестроение осталось в прошлом.