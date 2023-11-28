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РИА Новости

Разработчик рассказал о характеристиках первого российского морского дрона

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Директор холдинга KMZ Михаил Даниленко
Директор холдинга KMZ Михаил Даниленко.
Источник изображения: © Фото предоставлено KMZ

Глава KMZ: первые морские дроны смогут разгоняться до 80 километров в час

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

"Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности. Скорость – порядка 80 километров в час, запас хода – более 200 километров. Полезная нагрузка – порядка 600 килограммов: это может быть тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки", - сказал Даниленко.

Он отметил, что катер может работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрон.

Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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